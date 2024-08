× Coldplay nach 1. Wien-Konzert gleich mit 12 Hits in den Top-10

Je 6 Singles und 6 Alben in den Top-10. Coldplay lassen nach dem Happel Stadion nun auch die iTunes-Charts beben.

• Platz 1 bei den Singles mit dem neuen Hit „feelslikeimfallinginlove“. Dazu gleich 5 weitere Hymnen in den Top-10. Und Platz 1 mit dem Album „A Head Full of Dreams“. Und dahinter ebenfalls noch 5 CDs innerhalb der ersten 10 Ränge. Megahype um Coldplay nach dem ersten Wien-Konzert in den iTunes-Charts.

© zeidler ×

© zeidler ×

Das sind die Chartplatzierungen von Coldplay auf iTunes:

Singles:

1. feelslikeimfallinginlove

2. Yellow

3. A Sky Full of Stars

4. Fix You

6. Viva la Vida

10. Paradise

11. My Universe

12. The Scientist

16. Something Just Like This

18. Everglow

20. Hymn for the Weekend

34. Glocks

37. Up & Up

42. Talk

45. Higher Power

55. Fix You (Live)

59. People of The Pride

63. Adventure of a Lifetime

66. Viva la Vida (Live)

67. Yellow (Live)

Alben

1. A Head Full of Dreams

2. Live in Buenos Aires

3. Ghost Storys

5. X&Y

6. Music of the Spheres

7. Parachutes

11. Live 2012

17. A Rush of Blood to the Head

© Getty Images ×

© Thomas Zeidler ×

Die fröhlich bunte Stimmung aus dem Happel Stadion wurde direkt in die Hitparade übertragen. Mitsing-Hymnen wie „Yello“ (Platz 2), „A Sky Full of Stars", für das beim Konzert ja Handy-Verbot ausgesprochen wurde, oder „Fix You“ (4) erleben einen neuen Chart-Höhenflug. Auch "Paradise" (10), bei dem man in Wien ja einen als Elefant verkleideten Fan auf die Bühne holte, "My Universe" (11) oder „The Scientist“ (12) bewegen die Fans. Insgesamt sind gleich 20 Coldplay Songs in den Charts!

© zeidler ×

Bei den Alben ist der 2105er Wurf „A Head Full of Dreams“ der beliebteste. Gefolgt vom bislang einzigen Konzert-Mitschnitt „Live in Buenos Aires“ und den „Ghost Storys" aus dem Jahr 2014. Spannend: „Music of the Spheres“, das Album zur Tour, muss sich hinter „X&Y“ nur mit Platz 6 zufrieden geben.

© Getty Images ×

Die nächsten Tage werden Coldplay ihre Chart-Dominanz möglicherweise sogar noch ausbauen. Es folge ja noch drei weitere Konzerte und schon am Freitag der brandneue Hit „We Pray“. Der wird dann wohl sofort auf Platz eins stürmen.