× Coldplay bringen jetzt die Liebe nach Wien

Um 20.30 starten Coldplay den Rekord-Run in Wien. 60.000 Fans im Happel Stadion feiern die Österreich-Premiere der Rekord-Tour "Music of the Spheres". Es wird fröhlich, bunt und emotionell.

„Believe in Love“ – also: „Glaubt an die Liebe“ Eine starke und wichtige überdimensionale Botschaft. Geformt aus tausenden LED-Bändchen am Stadion-Rang. Coldplay wollen heute, Donnerstag beim ersten von gleich vier Konzerten für die mehr als 60.000 Fans im restlos ausverkauften Wiener Happel Stadion auch ein starkes Statement gegen den Terror setzen.

Exakt zwei Wochen nach der Absage der drei Taylor Swift Konzerte wollen Coldplay ab 20.30 Uhr die fröhliche Antwort auf die Terror-Angst geben. Mit einem bunten Hit-Feuerwerk voller Lebensfreude. 21 Chart-Hits – von „Higher Power“ über „Yellow“ bis „Fix You“ hat man dafür auf die Setlist geschrieben. Dazu gleich drei Bühnen, einen riesigen Rund-Bildschirm, überdimensionale Plastik-Planeten, witzige Alien-Kostüme und Tonnenweise Konfetti in über 50 Trucks gepackt. Sowie in Summe gleich 240.000 LED-Bändern für eine Stadionweite Lichter-Choreografie.

Das ist die geplante Setlist von Coldplay:

Act 1: Planets

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Act 2: Moons



Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Everglow

Charlie Brown

Yellow

Act 3: Stars



Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

My Universe

A Sky Full of Stars

Act 4: Home



Sparks

The Jumbotron Song

Fix You

Good Feelings

feelslikeimfallinginlove

Doch nicht nur mit der Show, die seit 2022 bereits 8,82 Millionen Fans begeisterte und sich somit als "erfolgreichste Rock Tour aller Zeiten" in die Geschichtsbücher einschrieb, wollen Coldplay ein Zeichen setzen – sondern wohl durchdachten Worten. „Wie kann ich die Wiener Fans am besten trösten? Was soll ich beim Konzert sagen?“ bat Chris Martin dafür ja schon am Montag vor seinem Wiener Hotel einige Fans im Austausch gegen Freikarten um Hilfe. „Mir ist es wichtig die richtige Stimmung wiederzugeben!“

Das wird ihm wohl auch am Donnerstag, Samstag und Sonntag wieder gelingen. Da steigen ja organisiert von Live Nation und Klaus Leutgeb gleich 3 weitere Konzerte, für die auch eine musikalische Überraschung geplant ist. Schließlich kommt ja am Freitag der brandneue Hit "We Pray". Und auch der wäre ein schönes Statement gegen den Terror.