8,82 Millionen verkaufte Tickets: Vor ihrem Rekord-Run in Wien – ab Mittwoch stehen ja gleich vier Konzerte für über 240.000 Fans im Happel Stadion am Plan – schreiben sich Coldplay in die Geschichtsbücher ein. Wie das Branchenblatt "Pollstar" berichtet ist ihre seit 2022 laufende Tournee "Music of the Spheres" nun die erfolgreichste Rock-Tour aller Zeiten und wird nach den noch ausstehenden 20 Konzerten dann auch gleich Ed Sheeran (8,9 Millionen Ticktes) vom Thron der meistbesuchten Tourneen aller Zeiten stoßen.

Das sind die meistbesuchten Tourneen aller Zeiten:

1. Ed Sheeran, Divided (2017 – 2019) 8,9 Millionen Besucher

2. Coldplay, Music of the Spheres (2022 – 2024) 8,82 Millionen

3. U2, 360, (2009 – 2011) 7,3 Millionen

4. Guns N’ Roses, Use Your Illusion (1991 – 1993), 7 Millionen

5. Rolling Stones, Voodoo Lounge (1194 – 1995) 6,5 Millionen

Den Erfolg feiert man jetzt in Österreich. Heute Sonntag (18. August) steht noch das letzte von drei Konzerten in München am Programm. Jetzt haben Chris Martis und Co., die Montag Nachmittag in Schwechat erwartet werden, nur mehr Wien im Sinn: mit einem bunten Hit- und Show-Feuerwerk voller Lebensfreude gibt man am 21., 22., 24. und 25. August die fröhliche Antwort auf alle Terror-Ängste.

Vom Opener „Higher Power“ bis zum Finale mit den ersten Hörproben der für 4. Oktober erwarteten neuen CD „Moon Music“ inszeniert man 200 Millionen fach-verkaufte Mitsing-Hymnen wie Yellow“, Via La Vida“oder „Fix You“ als farbenfröhliches Bombast-Spektakel. Beeindruckende Video-Show, gleich drei Bühnen, witzige Alien-Kostüme, überdimensionale Plastik-Planeten und eine Stadionweite Lichter-Choreografie mittels LED-Bändern inklusive.

Damit wird dann zum neuen Hit „feelslikeimfallinginlove“ auch das Wort "LOVE" ins Publikum projiziert. Eine besseres Statement gegen den Terror kann man nicht setzen.

