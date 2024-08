Vor Wien-Rekord-Show: Liebes-Aus bei Coldplay-Sänger Chris Martin

Nächste Woche heizt Coldplay mit vier Mega-Konzerten 240.000 Fans ein, doch kurz davor dürfte die Stimmung von Frontman Chris Martin getrübt sein.

Coldplay ist derzeit auf Tour durch Europa. Am Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag gibt es im Wiener Ernst Happel Stadion vier Konzerte vor insgesamt über 240.000 Fans.Noch nie waren in Österreich so viele Menschen bei dem Konzert einer Band. Doch Sänger und Frontman Chris Martin (47) wird dort mit gebrochenem Herzen auftreten.

Nach sieben Jahren Beziehung mit Hollywood-Star Dakota Johnson dürfte es das überraschende Liebes-Aus geben. Noch im März verkündete die 34-Jährige die Verlobung und sprach auch über gemeinsame Kinder. Seit Juni tourt Coldplay durch ganz Europa. Viel Zeit zu zweit dürfte es da nicht gegeben haben. Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet sollen sich der Pop-Star und die Schauspielerin auseinandergelebt haben und mittlerweile auch akzeptiert haben, dass die Beziehung vorbei ist und es das beste ist, weiterzumachen.

Nicht die erste Beziehungs-Krise

In der Vorwoche kamen die Gerüchte auf, weil Dakota Johnson in Los Angeles ohne Verlobungsring gesehen wurde. Doch das war nicht die erste Krise bei dem vermeintlichen Traumpaar. Immer wieder gab es Gerüchte, dass die beiden getrennt seien. Eine nahestehende Person meint: "Sie werden sich immer lieben, aber die Beziehung kann man auf Dauer nicht aufrecht erhalten. Denn sie sind vielbeschäftigte Menschen."

Weder Johnson noch Martin wollen ihre Karriere für die Liebe in den Hintergrund stellen. Sie haben, so der Insider versucht "die Beziehung zu retten", aber es hat einfach nicht geklappt. Jetzt kommt Chris Martin wohl frisch getrennt nach Österreich und lässt die Frauen-Herzen höher schlagen.