× Coldplay pflanzen für ihre 4 Wien-Konzerte 240.000 Bäume

Coldplay feiern vor den vier Wien-Konzerten ihr großes Klima-Ziel: die neue Tour liefert 59 Prozent weniger CO2e-Emissionen!

50 Prozent weniger CO2e-Emissionen. Das war die Vorgabe von Coldplay für ihre Hit-Tournee „Music of The Spheeres“ die im August ja gleich vier Mal im Happel Stadion stoppt. Schon jetzt haben Chris Martin und Co. das Ziel erreicht. Die Hit-Tour, die im März 2022 startete und bisher über 9 Millionen Tickets verkauft hat, soll bereits 59 Prozent weniger CO2e-Emissionen verursacht haben als ihre letzte Stadiontournee „A Head Full of Dreams „in den Jahren 2016 und 2017.

4. Konzert: Coldplay öfter im Happel als Alaba

Coldplay rocken klimafreundlich

Das sind die Konzert-Termine von Coldplay in Wien:

21. August, Happel Stadion

22. August, Happel Stadion

24. August, Happel Stadion

25. August, Happel Stadion

Dies gelang Coldplay durch mehrere Wege. Sie versprachen für jeden Konzertbesucher einen Baum zu pflanzen, was mittlerweile weltweit schon zu 7 Millionen neuen Bäumen führte. Und alleine in Wien dann weitere 240.000 Bäume bringt. Dazu wurden bei den Konzerten wiederverwendbare LED-Armbändchen verteilt, die nun von immer mehr Fans zurückgegeben werden: Coldplay vermelden eine durchschnittliche Rücklaufquote von 86 Prozent.

Auch das Tanzen zu Hits wie „Higher Power“, „Yellow“ oder „Viva La Vida“ kam der Umwelt zugute, denn pro Auftritt wurde durchschnittlich 17 kWh Strom durch Solaranlagen und kinetische Tanzböden in den Stadien erzeugt.