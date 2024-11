Matches aus der Hölle: Welche Sternzeichen Sie besser nicht daten sollten

Sternzeichen sagen viel über uns aus – manchmal sogar mehr, als uns lieb ist. Klar, dass sie dann auch im Dating eine große Rolle spielen. Während einige Sternzeichen-Kombinationen wie füreinander geschaffen sind, sorgen andere für kosmisches Chaos.

Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht. In einigen Fällen spüren wir das bereits beim ersten Treffen, manchmal aber auch erst dann, wenn wir bereits in einer unglücklichen Beziehung feststecken.

Ein Blick ins Horoskop kann helfen, solche Situationen zu vermeiden. Denn manche Sternzeichen harmonieren einfach nicht miteinander. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, und das sollte kein Grund sein, jemanden vorschnell abzuweisen. Doch unser Sternzeichen kann uns helfen, mit mehr Achtsamkeit und einer gesunden Portion Skepsis in eine neue Beziehung zu starten. Die Astro-Insights von Tinder und Astrologe Matt Galea liefern ein Cheat-Sheet fürs Dating – und helfen dabei, potenziell inkompatible Partner für das eigene Sternzeichen zu erkennen.

Diese Sternzeichen sind völlig inkompatibel

♑ STEINBOCK (22. Dezember - 20. Januar)

⚡Herausfordernde Matches: Widder, Zwilling, Löwe, Waage, Wassermann

Für den ehrgeizigen und strukturierten Steinbock sind Beziehungen mit Widder, Zwillinge, Löwe, Waage und Wassermann wie ein dauerhafter Reality-Check. Die sprunghaften Zwillinge haben so viele Ideen, dass der Steinbock oft denkt, sie seien auf einem anderen Planeten – und das hilft ihm bei einem gemütlichen Abend zu Hause nicht wirklich weiter, der für den Steinbock und sein Bedürfnis nach Nähe einen hohen Wert hat. Der selbstbewusste Löwe liebt es, im Mittelpunkt zu stehen, was den Steinbock manchmal überfordert, da er eher der Typ für stille Erfolge ist. Die Waage sorgt mit ihrer ständigen Unentschlossenheit dafür, dass der Steinbock ins Grübeln kommt – wie lange kann man sich eigentlich über den perfekten Restaurantbesuch unterhalten? Wassermänner schätzen ihre Freiheit und unkonventionelle Lebensweise, während der Steinbock Nähe und Loyalität braucht und Wassermänner oft zu distanziert sind.

Perfect Matches: Stier, Krebs, Jungfrau

♒ WASSERMANN (21. Januar - 19. Februar)

⚡Herausfordernde Matches: Stier, Krebs, Skorpion, Steinbock

Wassermänner haben in Beziehungen mit Stier, Krebs, Skorpion und Steinbock so ihre Struggles, da Wassermänner Freiheit, Unkonventionalität und spontane Abenteuer lieben und das auch in ihren Partner:innen suchen. Der bodenständige Stier genießt es, am Wochenende zu entspannen, während der Wassermann bereits plant, nach Hawaii zu fliegen: „Auf zum nächsten Abenteuer!”. Der gefühlvolle Krebs sehnt sich nach emotionaler Nähe und tiefen Gesprächen, während der Wassermann sich fragt, warum man nicht einfach das neue Lieblingsrestaurant ausprobieren kann, anstatt über Gefühle zu reden. Und dann ist da noch der disziplinierte Steinbock, der alles bis ins kleinste Detail plant, während der Wassermann denkt: „Warum nicht einfach die Koffer packen und spontan losfahren?“

Perfect Matches: Zwillinge, Waage, Schütze

♓ FISCHE (20. Februar - 20. März)

⚡Herausfordernde Matches: Zwilling, Löwe

Fische sind bekannt für ihre ruhige und verträumte Art. Sie mögen es, stundenlang über ihre Gefühle zu sprechen, sind sehr sensibel und fühlen sich deswegen mit Zwillingen und Löwen oft wie in einem emotionalen Strudel. Während die sprunghaften Zwillinge ihre Pläne blitzschnell ändern – „Lass uns nach dem Abendessen ins nächste Karaoke gehen!“ – träumen die Fische lieber von ruhigen Nächten auf der Couch mit einem guten Buch. In täglichen Interaktionen kann der Fisch sich von der direkten und manchmal fordernden Art des Löwen überwältigt fühlen. Der Löwe entscheidet oft schnell und impulsiv und übernimmt die Führung. Der Fisch, der Zeit braucht, um Entscheidungen zu treffen, fühlt sich dadurch manchmal übergangen und nicht ausreichend gehört und gesehen.

Perfect Matches: Stier, Krebs, Skorpion, Fische

♈ WIDDER (21. März - 20. April)

⚡Herausfordernde Matches: Stier, Jungfrau und Steinbock

Als impulsiver Abenteurer trifft der Widder in Beziehungen mit Stier, Jungfrau und Steinbock auf besondere Herausforderungen. Während der Stier Stabilität schätzt, brennt der Widder darauf, spontan die Welt zu erobern – hier prallen Abenteuerlust und Bodenständigkeit ordentlich aufeinander, denn der Stier findet Ruhe und Sicherheit großartig, doch für Widder klingt das langweilig. Die Jungfrau mit ihrer minutiösen Planung bringt den Widder regelmäßig zum Augenrollen, denn wer braucht schon Listen, wenn man direkt loslegen kann? Und dann wäre da noch der Steinbock: super strukturiert und ordentlich, während Widder lieber das Chaos mögen. Für den Steinbock ist das „Erst handeln, dann denken“-Prinzips der Widder außerdem schwer zu verstehen – schließlich braucht ein erfolgreiches Leben doch Ziele, Pläne und einen klaren Weg dorthin.

Perfect Matches: Widder, Zwilling, Löwe und Schütze

♉ STIER (21. April - 20. Mai)

⚡Herausfordernde Matches: Widder, Zwilling, Schütze, Fisch

Der Stier liebt Bodenständigkeit und klare Bahnen– und genau deshalb kann es bei den Matches mit Widder, Zwillinge, Schützen und Fische manchmal ein wenig knifflig werden. Mit dem ebenso sturköpfigen Widder sind Reibereien quasi vorprogrammiert, denn beide wollen unbedingt ihren Kopf durchsetzen und sind nicht gut im Nachgeben. Die sprunghaften Zwillinge testen die Geduld des Stiers auf Höchstniveau, denn während der Stier die Ruhe genießt, sind die Zwillinge schon wieder beim nächsten Plan. Der abenteuerliche Schütze zieht den Stier in ein Abenteuer nach dem anderen – wobei der Stier sich insgeheim fragt, wann endlich mal wieder Ruhe einkehrt. Und die Fische? Die sind oft so tief in ihrer Traumwelt und delulu, dass die realistischen Stiere nur noch den Kopf schütteln können.

Perfect Matches: Krebs, Jungfrau, Steinbock, Fische

♊ ZWILLING (21. Mai - 21. Juni)

⚡Herausfordernde Matches: Stier, Krebs, Jungfrau, Steinbock, Fische

Der Zwilling, bekannt für seine Leichtigkeit und sein schnelles Tempo, hat es bei Stier, Krebs, Jungfrau, Steinbock und Fische nicht immer leicht. Der entspannte Stier findet das ständige Hin und Her des Zwillings oft nervig – während der Zwilling nicht verstehen kann, warum man es so langsam angehen lassen sollte. Der sensible Krebs sucht tiefgehende Emotionen, während der Zwilling lieber bei der nächsten Party vorbeischaut und es locker nimmt. Die ordnungsliebende Jungfrau kann den „Ach, sehen wir mal“-Stil des Zwillings kaum ertragen, da Pläne doch genauer sein könnten. Der strukturierte Steinbock hat wenig Geduld für die spontanen Aktionen des Zwillings und die verträumten Fische sind so weit in ihrer Fantasiewelt unterwegs, dass selbst der kommunikative Zwilling irgendwann die Worte verliert.

Perfect Matches: Widder, Löwe, Waage, Schütze, Wassermann

♋ KREBS (22. Juni - 22. Juli)

⚡Herausfordernde Matches: Zwillinge, Waage, Schütze, Wassermann

Für den gefühlvollen Krebs sind Matches mit Zwillinge, Waage, Schütze und Wassermann eine emotionale Achterbahnfahrt. Zwillinge springen so schnell von einem Thema zum nächsten, dass der Krebs sich fragt, ob sie überhaupt zuhören – und das kann bei einem Zeichen, das tiefen Austausch liebt, schlecht ankommen. Die harmoniebedürftige Waage bringt mit ihrer ewigen Unentschlossenheit den Krebs an den Rand der Geduld, schließlich ist „Vielleicht" nicht gerade das klare Signal, dass der Krebs sucht. Der abenteuerlustige Schütze ist ständig unterwegs und nicht besonders tiefgründig, was den Krebs leicht frustriert. Und dann der freiheitsliebende Wassermann, der nicht viel mit der intensiven Nähe anfangen kann, nach der, der Krebs sucht.

Perfect Matches: Stier, Krebs, Skorpion, Fische

♌ LÖWE (23. Juli - 23. August)

⚡Herausfordernde Matches: Skorpion, Steinbock, Fische

Für Löwen, die gern im Mittelpunkt stehen, sind Beziehungen mit Skorpion, Steinbock und Fische alles andere als einfach. Der rätselhafte Skorpion hält den Löwen mit seiner geheimnisvollen Art oft im Ungewissen – und das passt dem Klarheit liebenden Löwen nicht unbedingt. Der pragmatische Steinbock bringt mit seiner nüchternen Disziplin einen Kontrast in Löwes Lebensfreude, da er lieber an die nächsten To-Dos denkt, während der Löwe das Leben feiert. Und dann die Fische: Mit ihrer tiefgründigen, träumerischen Art wirbeln sie Löwes Gefühlswelt durcheinander und lassen ihn rätseln, was als Nächstes kommt – eine Ungewissheit, die dem Löwen nicht immer schmeckt.

Perfect Matches: Widder, Zwillinge, Waage, Schütze

♍ JUNGFRAU (24. August - 23. September)

⚡Herausfordernde Matches: Widder, Zwillinge, Waage, Schütze

Für die organisierte Jungfrau können Beziehungen mit Widder, Zwillinge, Waage und Schütze alles andere als entspannend sein. Der ungestüme Widder hält wenig von durchdachten Plänen und zieht einfach los, was die Jungfrau mit ihrem Bedürfnis nach Struktur oft überfordert. Die Zwillinge bringen mit ihrer chaotischen Art frischen Wind – und ein bisschen Unruhe – in das geordnete Leben der Jungfrau, die ständig rätselt, ob Zwillinge eigentlich je etwas ernst nehmen. Die Harmonie bedachte Waage kann die Jungfrau mit ihrem Zögern und Abwägen zur Verzweiflung treiben, denn klare Entscheidungen sind für die Jungfrau das A und O. Der optimistische Schütze wiederum findet Details nebensächlich und bevorzugt das große Bild, was für die detailverliebte Jungfrau oberflächlich wirkt.

Perfect Matches: Stier, Jungfrau, Steinbock

♎ WAAGE (24. September - 23. Oktober)

⚡Herausfordernde Matches: Krebs, Jungfrau, Steinbock

Für die ausgeglichene Waage sind die Sternzeichen Krebs, Jungfrau und Steinbock nicht immer ein leichtes Unterfangen. Der sensible Krebs wünscht sich tiefe Verbundenheit und versteht nicht ganz, warum die Waage so gern alles schön locker hält – schließlich will sie Harmonie, nicht Herzschmerz. Die Jungfrau, mit ihrem Fokus auf Perfektion und Optimierung, bringt die Waage mit all den gut gemeinten Ratschlägen gern mal aus der Ruhe, denn die Waage bevorzugt einen unbeschwerten Blick aufs Leben. Der bodenständige Steinbock erwartet von der Waage etwas mehr Ernsthaftigkeit und weniger Tagträumerei – ein Gegensatz, der oft für Spannungen sorgt.

Perfect Matches: Zwillinge, Löwe, Wassermann

♏ SKORPION (24. Oktober - 22. November)

⚡Herausfordernde Matches: Zwillinge, Löwe, Wassermann

Für den Skorpion sind Zwilling, Löwe und Wassermann ein einziges Rätsel. Die sprunghaften Zwillinge ändern ihre Meinung schneller, als der Skorpion „tiefe Verbindung“ sagen kann, und lassen ihn immer wieder verwirrt zurück. Löwen drängen mit ihrem Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, so stark an die Spitze, dass der Skorpion sich fragt, ob da überhaupt noch Aufmerksamkeit für den Skorpion selbst bleibt. Und der Wassermann? Seine Unabhängigkeit gleicht für den Skorpion einem endlosen Rätsel – während der Skorpion Nähe sucht, bleibt der Wassermann lieber unabhängig. Der Skorpion, der gern nah und intensiv lebt, findet zu viel Unabhängigkeit oft anstrengend – für ihn ist emotionale Verlässlichkeit entscheidend.

Perfect Matches: Krebs, Skorpion, Fische

♐ SCHÜTZE (23. November - 21. Dezember)

⚡Herausfordernde Matches: Stier, Krebs, Jungfrau

Für den Schützen, der am liebsten jede Woche ein neues Ziel ansteuert, können Beziehungen mit Stier, Krebs und Jungfrau wie ein Ausbremsen wirken. Der häusliche Stier versteht nicht, warum der Schütze ständig etwas Neues ausprobieren muss, statt das Wochenende mal entspannt zu Hause zu genießen oder den Sonntag im Lieblingscafé zu verbringen. Der Krebs möchte tiefe Gespräche und gemeinsame Zeit, während der Schütze gern unterwegs ist und soziale Events plant. Die ordnungsliebende Jungfrau kann kaum glauben, dass der Schütze einfach „so drauflos“ lebt – wo bleibt da die Struktur? Der Schütze liebt es, spontan zu entscheiden, während die organisierte Jungfrau ihm ständig ihre To-Do-Listen unter die Nase hält – für die spontane Art des Schützen, der reine Albtraum.

Perfect Matches: Widder, Zwillinge, Löwe, Wassermann

„Es ist immer hilfreich zu wissen, mit welchen Sternzeichen man potentielle Schwierigkeiten haben könnte. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich keinesfalls mit jemandem eines bestimmten Sternzeichen verabreden sollte, da es keine von vornherein ‚zum Scheitern verurteilten’ Paarungen gibt. Aber es gibt definitiv einige Kombinationen, die komplizierter sein können als andere“, so Astrologe Matt Galea.