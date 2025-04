× Ostereier: So viele Eier pro Tag sind noch gesund

Ostern steht vor der Tür – und mit ihm jede Menge bunte Eier! Doch wie viele Hühnereier sind eigentlich noch gesund? Sind sie wirklich Cholesterinbomben oder doch kleine Nährstoffwunder? Wir klären, wie viele Eier Sie sich guten Gewissens gönnen können.

Überall lachen uns bunte Ostereier aus Supermarktregalen, Frühstücksschalen und Osterkörbchen an. Kein Wunder – Ostern steht vor der Tür, und damit auch die Hochsaison für Eier in jeglicher Form. Doch wie viele Hühnereier sind eigentlich noch gesund? Und ab wann wird's vielleicht doch etwas zu viel? Lange Zeit galten Eier als kleine Cholesterinbomben, die unsere Blutgefäße gefährlich verstopfen könnten. Herzinfarkt! Schlaganfall! So lauteten die Warnungen. Doch neue Studien zeigen: So schlimm ist es gar nicht. Im Gegenteil – Eier könnten sogar schützen.

Eier: Das sagen Untersuchungen

Tatsächlich haben Forscher:innen herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig Eier essen (bis zu fünf pro Woche), ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben als diejenigen, die sie eher meiden. Zehn Prozent weniger Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall? Nicht schlecht für so ein kleines Ei!

Aber – und jetzt kommt das große ABER – nicht alle Studien kommen zu demselben Ergebnis. Das liegt auch daran, dass oft vergessen wird, wie sich die Proband:innen insgesamt ernährt haben. Wer Eier mit viel Gemüse, Bewegung und wenig Fast Food kombiniert, hat natürlich andere Voraussetzungen als jemand, der sie mit Speck, Weißbrot und Netflix kombiniert. Und dann gibt es da noch die Genetik: Manche Menschen können Cholesterin aus der Nahrung super abbauen – andere leider nicht. Es gibt tatsächlich den Fall eines 88-jährigen Mannes, der 25 (!) Eier am Tag aß und dabei topfit war. Aber bitte: Nicht nachmachen! Das war ein genetischer Glücksgriff, kein Ernährungstipp.

Wie viele Eier sind jetzt okay?

© Getty Images ×

Die gute Nachricht: Das Ei ist rehabilitiert. Selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ihre einst strengen Empfehlungen gelockert. Für gesunde Menschen ohne Herzprobleme, Diabetes oder extrem hohe Blutfette gilt:

Drei bis vier Eier pro Woche sind absolut in Ordnung.

In manchen Studien zeigen sich bis zu sechs Eier pro Woche als unbedenklich.

Was im Ei alles Gutes steckt

Neben dem vielen Diskutieren über Cholesterin wird oft vergessen, wie gesund Eier eigentlich sein können:

Sie enthalten hochwertiges Eiweiß, das gut für Muskeln und Energie ist.

Sie liefern fast alle wichtigen Vitamine – von A über D bis E (außer Vitamin C, aber dafür gibt's ja den O-Saft).

Dazu Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Kalzium und sogar Selen.

Und Lezithin, das dem Cholesterin im Körper ein bisschen auf die Bremse tritt.

Ein Ei hat übrigens nur 70 bis 90 Kalorien – macht aber lange satt.

Gerade zu Ostern dürfen Sie sich also ruhig das ein oder andere Ei gönnen .