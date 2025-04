Achtung! So lange sind gefärbte Ostereier wirklich haltbar

Wie lange sind bunte Ostereier eigentlich haltbar? Wir klären, wie lange Sie Ihre Kunstwerke wirklich genießen können – und wann es Zeit wird, lieber die Finger davon zu lassen.

Ostern steht vor der Tür – und mit ihm kommen sie in allen Farben, Mustern und manchmal sogar mit Glitzer: die Ostereier. Sie lachen uns aus Supermarktregalen, Nestern und Kühlschränken an. Doch während sie äußerlich ein echter Hingucker sind, stellt sich irgendwann die Frage: Wie lange sind die kleinen Kunstwerke eigentlich noch genießbar? Die Verbraucherzentrale bringt Licht ins Eierdunkel.

So lange sind gefärbte Ostereier wirklich haltbar

Die deutsche Verbraucherzentrale gibt klare Richtwerte vor – und die hängen vor allem davon ab, wie die Eier nach dem Kochen behandelt wurden. Ein hart gekochtes Ei, das nicht abgeschreckt wurde und dessen Schale vollständig intakt geblieben ist, kann im Kühlschrank etwa vier Wochen halten. Also: Wer’s heiß mag, ohne sofort zur kalten Dusche zu greifen, hat am längsten was vom Ei.

Anders sieht es bei abgeschreckten Eiern aus. So praktisch das Kaltwasserbad auch ist – gerade wenn’s schnell gehen soll oder man sich nicht die Finger verbrennen will – leider ist es nicht gerade haltbarkeitsfördernd. Durch den plötzlichen Temperaturunterschied können feine Haarrisse in der Schale entstehen, die man mit bloßem Auge oft gar nicht sieht. Mikroorganismen sagen Danke und machen sich ans Werk. Deshalb sollten abgeschreckte Eier spätestens nach zwei Wochen verzehrt werden.

Vorsicht bei Rissen in der Schale!

Noch kürzer wird die Haltbarkeit, wenn das Ei beim Kochen sichtbare Risse bekommt. In dem Fall rät die Verbraucherzentrale: kühl lagern und möglichst bald aufessen. Ein Ei mit Riss ist kein Kandidat mehr fürs Osterkörbchen, sondern eher was fürs nächste Frühstück oder Abendbrot.

Schale beim Eierfärben bitte nicht anpieksen!

Und wie sieht’s mit dem altbekannten Trick aus, das Ei vorm Kochen am dicken Ende anzupieksen? Schließlich will man ja verhindern, dass es beim Kochen platzt. Klingt clever – ist es grundsätzlich auch. Aber: Wer die Eier nach dem Kochen noch färben will, sollte aufs Anpieksen verzichten. Denn das kleine Loch bedeutet auch, dass die Schale nicht mehr komplett dicht ist – und das verkürzt die Haltbarkeit deutlich. Ein schönes Ei, das nur kurz lebt? Muss ja nicht sein.

Falls beim Kochen dann doch mal ein Ei aufplatzt – keine Panik. Einfach gut durchkühlen und bald verbrauchen. Fürs Nest ist es dann zwar raus, aber geschmacklich taugt es allemal noch.