3-Sterne-Küche für zu Hause von Sarah & Christian Bau

Das erste gemeinsame Kochbuch von 3-Sterne-Koch Christian Bau und seiner Souschefin und Partnerin Sarah Bau punktet mit gehobenen, aber durchaus machbaren Gerichten. Perfekt für ambitionierte Hobbyköche!
Brioche mit Rührei und Unagi
© DK Verlag / Mathias Neubauer
Zutaten für 8 Stück
Für die Brioche:
- 8 Scheiben Brioche (je 2,5 cm dick)
- 2 EL Butter
- Fleur de sel
Für den Unagi:
- 250 g Räucheraalfilet (ohne Haut und Gräten)
- 1 EL brauner Rohrzucker
Für das Rührei:
- 3 Eier
- 2 TL salzarme Sojasauce
- 1 ½ EL Obers
- Salz
- Pfeffer
- frisch gemahlene Muskatnuss
- 50 g Butter
- 1 EL feine Schnittlauchröllchen
Außerdem:
- 32 schöne Schnittlauchstücke oder -spitzen
- Flambierbrenner
Zubereitung
- Für die Brioche die Briochescheiben entrinden und in Balken von 6 x 2,5 cm schneiden. Die Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Briochestreifen rundherum goldgelb braten. Die Brioche auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit etwas Fleur de sel würzen.
- Für den Unagi das Räucheraalfilet in Stücke schneiden, die ungefähr die Größe der Briochestreifen haben. Den Räucheraal auf eine ofenfeste Platte oder ein Backblech legen, den Zucker daraufstreuen und mit dem Flambierbrenner karamellisieren.
- Für das Rührei die Eier mit Sojasauce, Obers und Gewürzen verquirlen. Die Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Eimischung darin bei kleiner bis mittlerer Hitze unter ständigem Rühren mit einem Gummischaber zu einer fluffigen, cremigen Masse stocken lassen. Die Schnittlauchröllchen unterrühren.
- Das Rührei auf den Brioche verteilen. Den karamellisierten Aal darauflegen und mit den Schnittlauchspitzen locker garnieren.
- Variante: Bei diesem warmen Apéro-Snack können Sie den Aal auch mal durch geräuchertes Forellenfilet oder Räucherlachs ersetzen.
© oe24
Einfach Bau - 64 Rezepte sowie viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen & Profi-Tipps. DK Verlag/37 Euro