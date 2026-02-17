Bauernregel zum 18. Februar: "Friert es um den Simon plötzlich, ..."

Zitterpartie vorbei? Der 18. Februar gilt traditionell als wichtiger Lostag für Gartenfreunde und Sonnenanbeter. Eine alte Weisheit verspricht jetzt: Der Winter verabschiedet sich schneller, als wir denken!

Hatten Sie die dicken Wollpullis schon fast wieder ganz vorne im Schrank? Kein Wunder, denn die letzten Tage waren noch einmal ordentlich zapfig. Doch wer in den Kalender blickt, darf aufatmen. Der 18. Februar ist der sogenannte St. Simon-Tag - ein traditioneller Lostag, den Bauern schon vor Jahrhunderten zur Wetterbeobachtung nutzten.

© Getty Images

Die Regel lautet: „Friert es um den Simon plötzlich, bleibt der Frost nicht lang gesetzlich.“

Ein Signal für den Frühling

Was kompliziert klingt, ist eigentlich ein echter Hoffnungsschimmer für alle Garten-Fans. Die Regel besagt, dass ein plötzlicher Kälteeinbruch um diesen Termin meist nur ein kurzes Intermezzo ist. Nach dem alten Volksglauben ist St. Simon das entscheidende Signal: Der Frühling ist nicht mehr fern!

Milde Lüfte am Wochenende

Und das Beste daran? In diesem Jahr scheint die alte Weisheit goldrichtig zu liegen. Während uns die klirrende Kälte vor St. Simon noch im Griff hatte, zeigt die Prognose nun steil nach oben. Schon ab dem Wochenende soll der Frost vielerorts weichen.

Die Temperaturen klettern endlich wieder in den Plusbereich und schenken uns die ersten milden Momente im Freien. Wer also schon die ersten Garten-Hacks plant oder die Frühlingsdeko auspacken will, hat nun grünes Licht. Die Sonne lässt sich öfter blicken und sorgt mitten im Februar für echte Glücksgefühle. Genießen Sie die ersten Vorboten der warmen Jahreszeit!