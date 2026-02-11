Laut Bauernregel: Das bedeutet ein kalter Februar für den März

Während es in ganz Österreich aktuell noch klirrend kalt ist, werfen alte Bauernregeln bereits einen spannenden Blick auf das kommende Wetter. Wir verraten Ihnen, ob Sie den Wintermantel vielleicht bald gegen die Übergangsjacke tauschen können!

Seit Jahrhunderten beobachten Landwirte die Natur ganz genau. Besonders der Februar gilt als Schicksalsmonat: Er gilt als Übergang zwischen Winter und Frühling und hat deshalb eine besondere Bedeutung. Kein Wunder, dass in diesem Monat viele Bauernregeln entstanden sind, die das Wettergeschehen für die kommenden Monate voraussagen sollen.

„Ist der Februar trocken und kalt, kommt im März die Hitze bald.“

© Getty Images

Diese alte Weisheit legt nahe: Ein klarer, frostiger Februar ist kein Grund zur Sorge, sondern ein Versprechen! Er deutet darauf hin, dass uns im März ein rascher Temperaturanstieg bevorstehen könnte. Doch bei der Hitze handelt es sich keinesfalls um tropische Temperaturen. Vielmehr ist damit vorfrühlingshaftes, mildes Wetter gemeint, also Temperaturen um die 10- bis 15-Grad-Marke. Dennoch: Nach dem aktuellen Frost wäre das ein herrlicher Lichtblick!

Steht uns ein warmer März bevor?

© Getty Images

Diese Regel macht Hoffnung auf warme Tage, doch bevor Sie nun die Sonnenbrille auspacken und den Grill startklar machen, ein wichtiger Dämpfer der Experten. Sie weisen darauf hin, dass solche Bauernregeln zwar oft einen „wahren Kern“ besitzen, aber keine exakten wissenschaftlichen Prognosen sind.

Welche Bauernregeln sind wirklich verlässlich?

Wer sich auf die Wetterweisheiten des Februars einlässt, sollte nicht nur auf die trockene Kälte des Monats achten. Es gibt noch eine ganze Reihe von Bauernregeln, die deutlich besser als „Wettervorhersagen“ gelten können. Hier einige, die mehr Verlässlichkeit versprechen:

„Wenn die Februarsonne den Dachs nicht weckt, schläft er im April noch fest.“

Diese Regel deutet darauf hin, dass ein sehr kalter Februar, vor allem an sonnigen Tagen, möglicherweise auch für den April eine kühle Witterung ankündigt.

„Hüpfen Eichhörnlein und Finken, siehst du schon den Frühling winken.“

Ein Hinweis darauf, dass die Natur sich im Februar schon auf den Frühling vorbereitet, wenn die Tiere aktiv werden.

Ob wir nun an alte Weisheiten glauben oder nicht: Wir halten die Augen offen, beobachten die Natur und hoffen auf die ersten warmen Sonnenstrahlen im März!