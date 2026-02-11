Notfall-Hack! So öffnen Sie eine Weinflasche ohne Korkenzieher

Kein Korkenzieher in Sicht, aber der gute Wein wartet schon? Mit zwei einfachen Hacks öffnen Sie die Flasche trotzdem ganz leicht.

Viele Flaschen haben einen Schraubverschluss. Aber manchmal solls dann doch der gute Wein mit Korken sein, aber wo ist der Korkenzieher? Verlegt? Keiner in der Ferienwohnung? Keine Sorge. Zum Glück brauchen Sie den auch nicht unbedingt. Mit ein paar ganz normalen Alltagsdingen klappt das Öffnen auch ohne Profi-Tool wie Malte Katenbrink in seinem neuen Buch "Hätte ich das nur früher gewusst" schreibt.

Hier kommen zwei einfache Hacks, die wirklich funktionieren.

Hack 1: Mit der Ballpumpe den Korken rausdrücken

Ja, das klingt wild. Funktioniert aber. Alles, was Sie brauchen, ist: eine Luftpumpe mit Ballaufsatz (also diese dünne Nadel).

So geht’s:

Stecken Sie den Ballaufsatz auf die Luftpumpe.

Drücken Sie die Nadel vorsichtig bis zum Anschlag in den Korken.

Jetzt langsam pumpen.

Es geht am Anfang etwas schwer, aber nach ein paar Hüben passiert Magie: Der Korken beginnt sich nach oben zu bewegen.

Und zack, er kommt raus.

Hack 2: Mit Messer und Gabel als Hebel

Dieser Hack ist oldschool, aber genial.

Sie brauchen nur:

ein Frühstücksmesser

und eine Gabel.

So funktioniert’s:

Stecken Sie die Klinge des Messers etwa 1 bis 2 Zentimeter tief in den Korken.

Danach schieben Sie die Zinken der Gabel über das Messer.

Jetzt nutzen Sie den Griff der Gabel als Hebel.

Drehen und ziehen Sie den Korken langsam nach oben.

Wichtig: Nicht reißen, sondern wirklich ruhig hebeln und drehen. So kommt der Korken Stück für Stück raus, ohne große Kraft.

Kleiner Reality-Check vor dem Öffnen

So cool die Hacks sind, bitte immer mit ein bisschen Hausverstand:

Halten Sie die Flasche fest.

Richten Sie sie nicht auf Gesichter.

Und arbeiten Sie langsam, nicht mit Gewalt.

Ob mit Ballpumpe oder Besteck, wenn der Korkenzieher fehlt, muss der Wein nicht geschlossen bleiben.