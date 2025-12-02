Bester Riesling der Welt kommt aus Niederösterreich

Das US-Weinmagazin "Wine Enthusiast" erstellt jedes Jahr eine Liste der weltweit besten Weine. Ganz oben vertreten: Ein Riesling aus Niederösterreich.

Weinkritiker müsste man sein: den lieben langen Tag nippen, schnuppern, fachkundig nicken – und am Ende entscheiden, welcher Tropfen zur Weltspitze gehört. Genau das haben die Redakteure des US-Weinmagazin "Wine Enthusiast" heuer wieder getan. 25.00 Weine wurden verkostet. In die Wertung der 100 Besten fließen Faktoren wie Preis, Sorte, Varietät und Verfügbarkeit mit ein. Und siehe da: Unter den besten Weinen des Planeten findet sich auch ein niederösterreichischer Riesling, der es ganz nach oben geschafft hat.

© Getty Images

Riesling von Johannes Zillinger zum weltbesten Riesling gewählt

Der „Numen Riesling 2021“ aus Velm-Götzendorf (Bezirk Gänserndorf) landet auf Platz 24 in der Gesamtbewertung und mit 96 Punkten auch ganz oben am Stockerl der Rieslinge.

Das Weingut, das Johannes Zillinger von seinen Eltern übernommen hat, existiert bereits seit dem 16. Jahrhundert. Seit 15 Jahren stellt Zillinger ausschließlich Naturweine her. Auf insgesamt 20 Hektar baut der Familienbetrieb hier mittlerweile 22 Rebsorten an.

Dem ORF erzählt der Winzer stolz: „Unser Fokus liegt auf Qualität vor Quantität – der Wein kommt aus biologischem Anbau und ist zwei Jahre im Fass gereift.“ Nach der Veröffentlichung des Rankings seien bereits viele Reservierungen beim Weingut eingegangen, trotzdem plane Zillinger keine Ausweitung der Produktion: „Man muss nicht immer permanent wachsen“, so der Winzer.

Den ersten Platz des besten Riesling der Welt teilt sich der Niederösterreicher übrigens mit einem Wein aus Kanada.