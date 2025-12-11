Zum 10. Mal gekürt! Das soll das beste Skigebiet der Welt sein

Genau jetzt stellt sich wieder die Frage: Wo erlebt man den Winter am intensivsten, wo wartet das ultimative Skigebiet? Die Antwort liefert jedes Jahr der renommierte World Ski Award – eine Art Oscar-Verleihung für die besten Destinationen im Schnee.

Wenn die Tage kürzer werden, Weihnachten näher rückt und die ersten Schneeflocken leise auf den Dächern landen, erwacht in vielen Österreichern ein vertrautes Gefühl: die Sehnsucht nach den Bergen. Die Vorstellung, die ersten Schwünge auf frisch präparierten Pisten zu ziehen, sanft durch Pulverschnee zu gleiten und Sport mit Naturgenuss zu verbinden, ist nicht nur hierzulande magisch. Auch jenseits der österreichischen Grenzen locken unzählige Skigebiete und alpine Juwelen Wintersportfans aus aller Welt an. Manchmal lohnt es sich, über den Tellerrand zu blicken, um zu entdecken, wo die Welt im Winter ihre Maßstäbe setzt.

Genau das hat die internationale Ski-Community getan: Der World Ski Award, der jährlich die besten Skigebiete der Welt auszeichnet, hat erneut seine Stimme erhoben – und einen klaren Favoriten gekürt.

Das beste Skigebiet der Welt...

Das beste Skigebiet der Welt lautet in diesem Jahr: Val Thorens in den französischen Alpen. Das Skigebiet gewann den Titel bereits 2013 und katapultierte sich danach gleich 10 mal an die Spitze des Rankings.

© Getty Images

Val Thorens liegt in der Tarentaise-Region und ist mit über 2.300 Metern Seehöhe das höchstgelegene Skigebiet Europas. Und das spürt man: Die Schneesicherheit ist legendär, die Pisten breit, lang und absolut wintergarantiert. Teil des riesigen Verbunds Les 3 Vallées, vereint der Ort sieben Skiregionen zu einem gigantischen Netzwerk mit knapp 600 Kilometern Abfahrten und ist das größte zusammenhängende Skigebiet der Welt.

© Getty Images

Was die Jury überzeugte? Laut den World Ski Awards setzt Val Thorens in puncto Lifttechnik, Infrastruktur, Unterkunftsqualität und Gesamtangebot weiterhin weltweit Maßstäbe. Sion Rapson, Managing Director der Awards, betont: Das Siegerfeld zeige heuer „Luxus, Innovation und Nachhaltigkeit in perfekter Balance“. Zudem wurden so viele Stimmen abgegeben wie nie zuvor – ein gutes Zeichen für die Stimmung zum Saisonstart.

© Getty Images

Highlights neben der Piste

Neben dem Gesamtsieg räumt Val Thorens noch weitere Titel ab: Das Hôtel Le Pashmina, ein Fünf-Sterne-Boutiquehotel, wurde zum weltbesten Ski-Boutiquehotel 2025 gekürt. Mit nur 45 Zimmern, Wellnessbereich, Indoorpool sowie Jacuzzi drinnen und draußen ist es ein kleines, luxuriöses Refugium mitten im Schnee.

Was bedeutet das für Österreich?

Natürlich wissen wir: Österreichs Skigebiete gehören zur internationalen Spitze. Zwar hat heuer kein österreichisches Resort den Gesamtsieg geholt, aber die heimischen Berge bleiben das Herzstück der Wintersportkultur – mit großartigen Skigebieten wie dem Arlberg, Ischgl, Obertauern oder Kitzbühel, die Jahr für Jahr vorne mitspielen und in vielen Einzelkategorien Topplatzierungen erzielen.

Und vielleicht ist das ja gerade das Schöne: Wir können uns inspirieren lassen, neue Regionen wie Val Thorens entdecken – und kehren dann doch immer wieder in unsere eigenen Winterparadiese zurück.