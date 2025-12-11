Das ist DAS schönste Hotel der Welt 2025

Der Prix Versailles 2025 hat die schönsten Hotels der Welt gekürt. Unter den Gewinnern glänzen Architektur, Interior Design und kulturelle Einzigartigkeit. Wer Luxus, Geschichte und spektakuläre Aufenthalte liebt, sollte sich die Preisträger unbedingt ansehen.

Der Prix Versailles ehrt jedes Jahr herausragende Leistungen in Architektur und Innenarchitektur. In 2025 wurden insgesamt 24 Projekte aus der ganzen Welt als die „schönsten der Welt“ ausgezeichnet - in Kategorien wie Museen, Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, Flughäfen, Campus, Bahnhöfe und Sportstätten.

Die Jury, unter anderem bestehend aus der Schauspielerin Emma Watson, dem Pianisten Lang Lang und den Architekten Ma Yansong und Thom Mayne, bewertet Kreativität nicht nur nach Kühnheit, sondern auch nach Integrität, kultureller Relevanz und nachhaltigem Beitrag.

Das Gewinner-Hotel: Mandarin Oriental Qianmen, Peking

Und das Mandarin Oriental Qianmen in Peking wurde zum schönsten Hotel der Welt gekürt. Es verbindet Luxus mit kultureller Geschichte und integriert die einzigartige Architektur des historischen Caochang-Hutong-Viertels.

Das Hotel besteht aus 42 Innenhofhäusern, von denen 90 % original erhalten sind. Viele dieser Häuser waren früher Wohnsitze kaiserlicher Gelehrter, Schauspieler der Pekingoper oder lokale Geschäftsinhaber - jedes Haus spiegelt das traditionelle chinesische Leben wider.

Die Innenhofhäuser, zwischen 103 und 525 m² groß, bieten Privatsphäre, diskreten Luxus und unvergleichlichen Komfort. Die spektakuläre Peking Mansion ist das Highlight des Hotels: mit prächtigem Wohnzimmer, Essbereich, Teestube und luxuriösem Schlafzimmer - perfekt, um Gäste zu empfangen oder einfach stilvoll zu entspannen.

Tradition trifft Moderne

Das Mandarin Oriental Qianmen zeigt eindrucksvoll, wie historische Architektur mit modernem Luxus verschmilzt. Die sorgfältige Restaurierung der Häuser respektiert die traditionelle Siheyuan-Struktur, während Innenausstattung und Annehmlichkeiten höchsten Komfort garantieren. So erleben Gäste das authentische Peking und genießen gleichzeitig ein einmaliges Luxuserlebnis.

Weitere Preisträger

Neben dem Mandarin Oriental Qianmen wurden weitere Hotels ausgezeichnet: für das herausragende Interior Design erhielt das Hôtel du Couvent in Nizza die Auszeichnung, während das Shebara auf Sheybarah Island in Saudi-Arabien für seine beeindruckende Außenarchitektur prämiert wurde.