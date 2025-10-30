Ranking: Europas schlechtester Flughafen liegt auf beliebter Urlaubsinsel

Das Ferienhausportal Holidu hat die 50 meistgenutzten Flughäfen Europas anhand ihrer Google-Bewertungen analysiert und so die besten und schlechtesten Flughäfen 2025 ermittelt. Der schlechteste befindet sich auf einer beliebten Urlaubsinsel in Griechenland.

Reisen kann so schön sein – wenn man erstmal am Ziel ist. Davor steht allerdings meist ein Ort, der zwischen Vorfreude und Nervenkrise schwankt: der Flughafen. Manche empfangen uns mit blitzblanken Terminals, gut gelaunten Personal und Gratis-WLAN – andere mit Chaos, Warteschlangen und lauwarmem Kaffee. Doch wo ist das Fliegen 2025 besonders angenehm – oder besonders anstrengend? Spoiler: Der schlechteste Flughafen liegt auf einer Insel, die sonst für Sonne, Strand und Sirtaki bekannt ist.

Flughafen Wien-Schwechat landet im europäischen Mittelfeld

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,9 Sternen positioniert sich der Flughafen Wien-Schwechat solide im Mittelfeld (13.) der europäischen Flughäfen. Besonders lobenswert ist die gute Erreichbarkeit des Flughafens sowie die klaren Abläufe in den Terminals. Kritische Stimmen bemängeln allerdings die teilweise langen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle und die teils hohen Preise in den Restaurants und Shops.

Im Vergleich zu anderen großen europäischen Flughäfen schneidet Wien dennoch besser ab als etwa London-Heathrow (3,6) oder Paris-Charles-de-Gaulle (3,7).

Die besten Flughäfen Europas

1. Flughafen Istanbul, Istanbul, Türkei

Google Maps Bewertung: 4,4

Anzahl der Bewertungen: 106.543

Der modernste Flughafen Europas überzeugt durch seine Größe, Architektur und Organisation. Viele Passagiere heben die Sauberkeit und die übersichtliche Beschilderung hervor, die den Weg durch den Flughafen erleichtert. Besonders positiv fallen die automatisierten Ticketbarrieren, die gut organisierte Sicherheitskontrolle und die klare Trennung von Abflug- und Ankunftsbereichen auf. Auch die Größe des Flughafens trägt dazu bei, dass trotz des hohen Passagieraufkommens keine längeren Wartezeiten entstehen und ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

2. Flughafen Sá Carneiro, Porto, Portugal

Google Maps Bewertung: 4,4

Anzahl der Bewertungen: 30.153

Der Flughafen Porto wird häufig für seine übersichtlichen Terminals und kurze Wege gelobt. Reisende berichten, dass Check-in, Sicherheitskontrolle und Boarding effizient ablaufen, unterstützt durch moderne Selbstbedienungsschalter und Fast-Track-Spuren. Auch das gastronomische Angebot und die Sitzmöglichkeiten werden positiv hervorgehoben. Die Kombination aus guter Organisation und klarer Wegführung sorgt dafür, dass sich Passagiere schnell zurechtfinden und Wartezeiten angenehm kurz bleiben.

3. Flughafen Helsinki, Helsinki, Finnland

Google Maps Bewertung: 4,4

Anzahl der Bewertungen: 17.728

Helsinki Airport besticht durch seine einheitliche Terminalstruktur, bei der Check-in, Sicherheitskontrolle und Ankunftsbereich unter einem Dach integriert sind. Viele Reisende loben die Sauberkeit, die übersichtliche Beschilderung und die Effizienz der Sicherheitskontrollen. Das moderne Scanner-Equipment trägt dazu bei, dass Passagiere zügig durch die Kontrollen kommen, während das skandinavische Design für eine ruhige und angenehme Atmosphäre sorgt.

Die schlechtesten Flughäfen Europas

1. Flughafen Heraklion, Kreta, Griechenland

Google Maps Bewertung: 2,6

Anzahl der Bewertungen: 25.293

Der Flughafen Heraklion, zentraler Verkehrsknotenpunkt der Urlaubsinsel Kreta, steht erneut an der Spitze der am schlechtesten bewerteten Flughäfen Europas. Viele Reisende kritisieren die Überfüllung und veraltete Infrastruktur. Häufig fällt das Urteil „zu klein für die steigenden Passagierzahlen“. Beschwerden beziehen sich auf mangelnde Sitzgelegenheiten, schwache Klimaanlagen und unübersichtliche Beschilderung – was in Summe zu einer „chaotischen“ Atmosphäre führe. Lange Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle und beim Boarding verstärken diesen Eindruck.

2. Flughafen Bordeaux-Mérignac, Frankreich

Google Maps Bewertung: 3,0

Anzahl der Bewertungen: 16.582

Der Flughafen Bordeaux-Mérignac landet mit einer Bewertung von 3,0 auf Platz zwei der schlechtesten Airports. Grund für viele Beschwerden ist der Umbau des Billi-Terminals, der derzeit die Fläche und Ausstattung reduziert. Reisende bemängeln eingeschränkte Gastronomieangebote, unzureichende Klimatisierung und wenige Sitzplätze. Auch die Sauberkeit wird häufig kritisiert – ein Nutzer kommentierte: „Es sieht aus, als wäre hier seit Jahren nicht mehr geputzt worden.“ Die starke Auslastung führt zudem regelmäßig zu Engpässen bei der Sicherheits- und Passkontrolle.

3. Flughafen Brüssel-Charleroi, Charleroi, Belgien

Google Maps Bewertung: 3,1

Anzahl der Bewertungen: 23.202

Der drittplatzierte Flughafen Charleroi kämpft mit ähnlichen Problemen. Ursprünglich für rund sechs Millionen Passagiere ausgelegt, verzeichnet er mittlerweile deutlich höhere Zahlen. Dies führt zu Staus an den Kontrollen und längeren Wartezeiten. Einige Reisende berichten auch von Personalmangel, der die Abfertigung zusätzlich verzögere. Ein Nutzer empfiehlt sogar, „mindestens drei Stunden vor Abflug“ am Flughafen zu sein.