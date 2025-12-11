Weihnachtsgebäck: Einfache Dotterkipferl für die ganze Familie

Die Dotterkipferl sind nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch ein echter Hingucker auf jedem Plätzchenteller.
Dotterkipferl
© Demel & Gerstner
ZUTATEN FÜR 80 STÜCK
- 200 g Butter
- 120 g Staubzucker
- 180 g glattes Mehl
- 4 große Eier
- Butter-Rum-Marzipan-Fülle:
- 120 g Rohmarzipan
- 20 g Butter
- 40 ml Rum (38 Vol-%)
Zum Tunken:
- 80 g Bitterschokolade
Zubereitung *leicht* 50 Minuten
- Für die Butter-Rum-Marzipan-Fülle: Weiche Butter, Marzipan und Rum in der Küchenmaschine mit dem Bischofglatt verrühren.
- Für die Kipferl: Butter und Staubzucker in der Küchenmaschine verrühren. Eidotter nach und nach einarbeiten. Die Masse schaumig rühren. Mehl nach und nach unterheben.
- Masse in einen Dressiersack mit glatter Tülle der Größe 5 füllen. Ein Backblech mit Backtrennpapier belegen, darauf Kipferl dressieren. Im Backrohr bei 160 Grad ca. 10 Minuten goldbraun backen. Kipferl auskühlen lassen.
- Jeweils zwei Kipferl mit Butter-Rum-Marzipan zusammensetzen. Schokolade in Stücke schneiden oder grob reiben und über Wasserdampf schmelzen. Die Spitzen der Kipferl in Schokolade tunken.
Perfekt für Gäste und die ganze Familie!