Weihnachtsgebäck: Einfache Dotterkipferl für die ganze Familie
© Getty Images

Genuss pur

Weihnachtsgebäck: Einfache Dotterkipferl für die ganze Familie

11.12.25, 13:10
Die Dotterkipferl sind nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch ein echter Hingucker auf jedem Plätzchenteller. 

Dotterkipferl

Weihnachtsgebäck: Einfache Dotterkipferl für die ganze Familie
© Demel & Gerstner

ZUTATEN FÜR 80 STÜCK

  • 200 g Butter
  • 120 g Staubzucker
  • 180 g glattes Mehl
  • 4 große Eier
  • Butter-Rum-Marzipan-Fülle:
  • 120 g Rohmarzipan
  • 20 g Butter
  • 40 ml Rum (38 Vol-%)

Zum Tunken:

  • 80 g Bitterschokolade 

Zubereitung *leicht* 50 Minuten

  1. Für die Butter-Rum-Marzipan-Fülle: Weiche Butter, Marzipan und Rum in der Küchenmaschine mit dem Bischofglatt verrühren.
  2. Für die Kipferl: Butter und Staubzucker in der Küchenmaschine verrühren. Eidotter nach und nach einarbeiten. Die Masse schaumig rühren. Mehl nach und nach unterheben.
  3. Masse in einen Dressiersack mit glatter Tülle der Größe 5 füllen. Ein Backblech mit Backtrennpapier belegen, darauf Kipferl dressieren. Im Backrohr bei 160 Grad ca. 10 Minuten goldbraun backen. Kipferl auskühlen lassen.
  4. Jeweils zwei Kipferl mit Butter-Rum-Marzipan zusammensetzen. Schokolade in Stücke schneiden oder grob reiben und über Wasserdampf schmelzen. Die Spitzen der Kipferl in Schokolade tunken. 

Perfekt für Gäste und die ganze Familie!

