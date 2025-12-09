Gekürt! Das ist das beste Ziel für einen Strandurlaub 2026

Die "World Travel Awards" küren jedes Jahr die besten Reiseziele für einen Strandurlaub. Im weltweiten Strand-Ranking gewannen in der Vergangenheit unter anderem die Philippinen, Malediven und Jamaika. Doch dieses Mal liegt das Gewinner-Ziel in Europa!

Wenn die Tage kürzer werden und der Winter Einzug hält, wächst bei vielen die Sehnsucht nach Wärme, Meer und einem entspannenden Sonnenurlaub. Die Vorstellung, im warmen Sand zu liegen, dem Rauschen der Wellen zu lauschen und den Alltag weit hinter sich zu lassen, bekommt gerade jetzt eine ganz besondere Anziehungskraft. Kein Wunder also, dass für die meisten ein Badeurlaub die Lieblingsform des Reisens ist – denn nirgendwo lässt sich der Stress so leicht abschütteln wie am Strand.

Die Auswahl der Stranddestinationen ist riesig. Etwas Orientierungshilfe bieten die "World Travel Awards", die jedes Jahr im Rahmen einer großen Preisverleihung die besten Reiseziele und Tourismusanbieter auszeichnen. Die gute Nachricht: Die schönste Stranddestination des Jahres ist nur wenige Flugstunden entfernt und befindet sich in Europa!

Die Algarve ist die schönste Stranddestination des Jahres

© Getty Images

Die Algarve setzte sich erneut durch und wurde zum vierten Mal in Folge als weltbestes Strandreiseziel ausgezeichnet. Bei der feierlichen Preisverleihung am 6. Dezember in Bahrain nahm André Gomes, Präsident des Tourismusverbands der Algarve, den sogenannten "Oscar des Tourismus" entgegen. Die Region konnte sich dabei gegen Konkurrenten wie Cancún, Bali oder Maui durchsetzen. Bewertet wurde durch Reisende aus aller Welt sowie Expertinnen und Experten der Reisebranche und Presse.

Was einen Strandurlaub an der Algarve so besonders macht

© Getty Images

Mit rund 200 Kilometern Küste und mehr als 300 Sonnentagen im Jahr bietet die Algarve eine beeindruckende Vielfalt:

spektakuläre Felsformationen

idyllische Buchten

helle Sandstrände zum Relaxen

perfekte Bedingungen für Surferinnen und Surfer

Ob Paddeltouren durch natürliche Steinbögen, gemütliches Nichtstun im Sand oder das Entdecken traditioneller Fischerdörfer – die Region deckt nahezu jeden Urlaubswunsch ab. Auch größere Orte mit guter Infrastruktur, Shops und Hotels sind vertreten.

Mehr als fünf Millionen Besucherinnen und Besucher reisten letztes Jahr in die Algarve. Ein weiterer Vorteil: Die Anreise aus Österreich ist unkompliziert. Der Flughafen Faro liegt praktisch mittig an der Küste, sodass sich die Region bequem mit dem Mietwagen erkunden lässt. Die Flugzeit ab Österreich beträgt nur etwa drei bis vier Stunden – perfekt für einen schnellen Tapetenwechsel ans Meer.