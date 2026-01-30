Vollmond am 1. Februar 2026: Warum diese 3 Sternzeichen jetzt aufpassen sollten

Am 1. Februar 2026 erreicht der Vollmond um 23.09 Uhr seinen Höhepunkt – und zwar im leidenschaftlichen Zeichen Löwe. Drei Sternzeichen spüren das kosmische Event besonders.

Der Februar startet mit einem Himmelsspektakel. Am 1. Februar 2026 um 23.09 Uhr taucht der Mond den Nachthimmel in sein volles Licht – und mit ihm geraten auch unsere Emotionen in den Scheinwerfer. Der zweite Vollmond des Jahres fühlt sich nicht subtil an, sondern wie eine Einladung (oder eher Aufforderung), endlich ehrlich zu sich selbst zu sein.

Zusätzliche Symbolkraft bekommt das kosmische Ereignis durch das keltische Imbolc-Fest, das traditionell genau in diese Zeit fällt. Imbolc markiert die Mitte zwischen Winter und Frühling – eine Phase des Übergangs, des inneren Aufbruchs und der leisen Hoffnung auf Neues. Die Tage werden länger, das Licht kehrt langsam zurück, und auch in uns regt sich wieder mehr Lebensenergie. Der Löwe-Vollmond verstärkt dieses Gefühl: Er bringt Klarheit, aber auch Dramatik, Mut – und manchmal auch emotionale Überforderung.

Vollmond am 1. Februar 2026 im Sternzeichen Löwe

Astrologisch gesehen steht der Löwe für Selbstausdruck, Herz, Leidenschaft und das Bedürfnis, gesehen zu werden. In Kombination mit einem Vollmond bedeutet das: Gefühle wollen raus. Unterdrückte Wünsche melden sich zu Wort, alte Themen drängen an die Oberfläche, und vieles, was wir bisher ignoriert haben, lässt sich plötzlich nicht mehr wegschieben. Dieser Vollmond kann wie ein emotionaler Reset wirken – befreiend für die einen, ziemlich intensiv für die anderen.

Doch nicht alle Sternzeichen erleben diese Energie gleich. Während manche regelrecht aufblühen, geraten andere aus ihrem inneren Gleichgewicht. Besonders drei Tierkreiszeichen stehen jetzt unter starkem Einfluss des Löwe-Vollmonds – und müssen mit inneren Spannungen, überraschenden Wendungen und großen Gefühlen rechnen.

Wassermann: Zwischen Herz und Kopf

Der Wassermann (21. Jänner – 18. Februar) wird von diesem Vollmond besonders herausgefordert. Die leidenschaftliche Löwe-Energie steht quer zu seiner sonst so nüchternen, rationalen Art. Emotionen brechen aus und das kann selbst den sonst so coolen Wassermann überraschen. Innere Konflikte und widersprüchliche Gefühle sorgen für Verunsicherung.

Tipp der Sterne: Große Entscheidungen lieber vertagen, denn der Blick auf die Dinge ist aktuell etwas verklärt.

Skorpion: Gefühle, die man nicht mehr verdrängen kann

Für den Skorpion (24. Oktober – 22. November) bringt der Löwe-Vollmond emotionale Tiefgänge – aber auch Chancen zur Veränderung. Verdrängte Themen drängen an die Oberfläche, alte Konflikte wollen endlich geklärt werden. Die sonst so geheimnisvolle Fassade bekommt Risse, und Ehrlichkeit wird unausweichlich. Beziehungen können jetzt besonders intensiv werden, im positiven wie im herausfordernden Sinn.

Stier: Wenn die Komfortzone wackelt

Der sicherheitsliebende Stier (21. April – 20. Mai) fühlt sich von der dramatischen Mondenergie regelrecht überrumpelt. Unerwartete Entwicklungen bringen seine gewohnte Stabilität ins Wanken. Besonders im finanziellen Bereich ist Vorsicht geboten: Spontane Ausgaben oder impulsive Entscheidungen könnten sich später rächen. Jetzt heißt es: Ruhe bewahren und nicht aus dem Bauch heraus handeln!