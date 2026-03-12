Winterspeck adé! So verbrennt Spazieren besonders viele Kalorien

Wer jetzt die ersten Sonnenstrahlen nutzt, kann sein Fett sein blaues Wunder erleben lassen. Vergessen Sie teure Fitness-Abos: Wir zeigen Ihnen, wie Sie beim einfachen Spaziergang zur ultimativen Kalorien-Verbrennungsmaschine werden.

Endlich ist er da: Der Frühling lockt uns mit strahlendem Sonnenschein und herrlich frischer Luft nach draußen! Die beste Nachricht für alle Sonnenanbeter: Um die Figur für den Sommer in Schuss zu bringen, müssen Sie sich nicht im Fitnessstudio quälen. Die effektivste Fatburner-Methode liegt direkt vor Ihrer Haustür: Einfach spazieren gehen! Spazierengehen ist nicht nur Balsam für die Seele, sondern verbrennt nebenbei auch noch ordentlich Kalorien. Wir verraten Ihnen die geheimen Tricks, wie Sie Ihre Frühlingsrunde in eine echte Fitness-Einheit verwandeln und die Pfunde ganz ohne Stress purzeln lassen.

© Getty Images

Die Zahlen lügen nicht: So schmilzt das Fett

Wer denkt, dass man beim Gehen nichts erreicht, irrt gewaltig! Eine 70 kg schwere Person verbrennt bei zügigem Gehen in nur 30 Minuten bereits etwa 150 kcal. Wer eine volle Stunde flott unterwegs ist, kann rund 300 kcal verbrennen. Noch effektiver wird es in der Natur: Beim Wandern sind pro Stunde sogar bis zu 500 kcal drin!

© Getty Images

So verbrennen Sie sogar noch mehr Kalorien beim Spazieren

Damit aus dem gemütlichen Schlendern ein echter Kalorien-Killer wird, sollten Sie diese Tipps beachten:

Geben Sie Gas: Nutzen Sie „Power-Walking“! Statt zu trödeln, sollten Sie ein zügiges Tempo von ca. 6 km/h anpeilen. Das treibt den Puls hoch und den Verbrauch nach oben.

Nutzen Sie „Power-Walking“! Statt zu trödeln, sollten Sie ein zügiges Tempo von ca. 6 km/h anpeilen. Das treibt den Puls hoch und den Verbrauch nach oben. Ab in die Berge: Nutzen Sie jede Steigung! Bergauf zu gehen erhöht den Kraftaufwand und lässt die Kalorien regelrecht dahinschmelzen.

Nutzen Sie jede Steigung! Bergauf zu gehen erhöht den Kraftaufwand und lässt die Kalorien regelrecht dahinschmelzen. Arm-Action: Lassen Sie Ihre Arme nicht hängen! Aktives Mitschwingen der Arme erhöht den Puls und sorgt für einen deutlich höheren Kalorienverbrauch.

Lassen Sie Ihre Arme nicht hängen! Aktives Mitschwingen der Arme erhöht den Puls und sorgt für einen deutlich höheren Kalorienverbrauch. Die Länge macht’s: Verlängern Sie Ihre Touren. Eine ausgiebige Wanderung verbrennt durch die lange Dauer (mehrere Stunden) bis zu 1.500 kcal pro Tour.

Verlängern Sie Ihre Touren. Eine ausgiebige Wanderung verbrennt durch die lange Dauer (mehrere Stunden) bis zu 1.500 kcal pro Tour. Intervall-Trick: Bauen Sie Abwechslung ein! Gehen Sie zwischendurch einfach immer wieder ein Stück deutlich schneller, um den Stoffwechsel zu schocken.

Bauen Sie Abwechslung ein! Gehen Sie zwischendurch einfach immer wieder ein Stück deutlich schneller, um den Stoffwechsel zu schocken. Bleiben Sie dran: Die Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer täglich 30 bis 60 Minuten zügig geht, kann pro Woche bis zu 2.000 Kalorien extra verbrennen!

Also: Schuhe an, ab in die Sonne und spazieren Sie sich schlank! Ihr Körper und Ihre Waage werden es Ihnen danken.