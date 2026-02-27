Alles zu oe24VIP
Meistergruppen-Showdown! Austria empfängt LASK im Kampf um die Top 6

27.02.26, 22:30
Spannung pur in Wien-Favoriten: Die Austria und der LASK kämpfen am Sonntag im direkten Duell um den vorzeitigen Einzug in die Meistergruppe der Bundesliga.

Am Wiener Verteilerkreis empfängt die viertplatzierte Austria am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) den Tabellendritten LASK. Beiden Teams könnte je nach den Ergebnissen der Konkurrenz bereits ein Unentschieden reichen, um den Verbleib in den Top sechs fix zu machen. Einig sind sich beide Lager, dass man sich eine Zitterpartie am letzten Spieltag des Grunddurchgangs unbedingt ersparen möchte.

Heimvorteil und Rückkehrer

Austria-Coach Stephan Helm baut auf die Unterstützung der Fans in Wien, um nach der 1:2-Niederlage in Altach wieder an die Leistungsgrenze zu kommen. Besonders wichtig für die Defensive der Veilchen ist die Rückkehr von Abwehrchef Aleksandar Dragovic. In der Offensive wackelt hingegen der Einsatz von Sanel Saljic, der sich mit muskulären Problemen herumschlägt und für das Spiel fraglich ist.

LASK unter Wiedergutmachungsdruck

Die Linzer Athletiker reisen mit einer schweren 1:5-Packung gegen Salzburg im Gepäck an, doch Trainer Dietmar Kühbauer erwartet dennoch ein Spiel auf Augenhöhe. Er forderte von seiner Mannschaft, die Fehlerquote im Vergleich zur Vorwoche massiv zu senken, da Kleinigkeiten entscheiden werden. Trotz der herben Pleite glaubt Stephan Helm nicht, dass das Ergebnis bei den erfahrenen Linzern noch nachwirken wird.

Erinnerungen an das Hinspiel

Das erste Saisonduell konnten die Linzer knapp mit 2:1 für sich entscheiden, was ihnen psychologisch einen kleinen Vorteil verschaffen könnte. Für den LASK ist die Partie in Wien zudem die Generalprobe für das wichtige Halbfinale im ÖFB-Cup, das nur drei Tage später in Ried ansteht. Die Austria hingegen will die gute Ausgangslage nutzen, um den Deckel auf die Qualifikation für die Meistergruppe endgültig draufzusetzen.

Mögliche Aufstellungen:

Austria Wien – LASK

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Generali Arena, Wien
  • Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2025/26:

  • 1:2 (a)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Lee K., Maybach, Lee T. - Fischer, Eggestein, Barry

Es fehlen: Boateng (Mittelhandknochenbruch), Botic (Knöchel), Sarkaria (Knie)

Fraglich: Saljic (muskuläre Probleme)

LASK: Jungwirth - Mbuyamba, Tornich, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Bello - Danek, Kalajdzic, Adeniran

Es fehlt: Smakaj (Knie)

Live auf Sky Sport Austria.

