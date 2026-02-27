Alles zu oe24VIP
FC Salzburg
© Gepa

Bullen-Gala Teil 2?

Beichler-Power! Leader Salzburg empfängt Hartberg

27.02.26, 22:30
Nach der fulminanten 5:1-Gala in Linz will Salzburg-Coach Daniel Beichler am Sonntag den nächsten Dreier einfahren und die Tabellenführung gegen Hartberg zementieren.

Der Tabellenführer empfängt am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) die fünftplatzierten Oststeirer in der Red Bull Arena. Während die Salzburger bereits fix für die Meistergruppe planen können, benötigen die Gäste aus Hartberg noch wichtige Punkte für die Top sechs. Die Statistik spricht allerdings eine klare Sprache gegen das Team von Manfred Schmid: In bisher 22 Duellen kassierte Hartberg satte 20 Niederlagen.

Beichler warnt vor Hochmut

Salzburg-Trainer Daniel Beichler hat sein erfolgreiches Debüt bereits abgehakt und verlangt von seiner Mannschaft volle Konzentration. Er betonte, dass man sich jeden Erfolg massiv erarbeiten müsse und nichts geschenkt bekomme. Trotzdem ortete der 37-Jährige eine positive Stimmung, da das Selbstvertrauen nach dem Kantersieg gegen den LASK spürbar gewachsen sei und die Spieler im Training extrem auf Zug waren.

Verletzungssorgen in der Defensive

Verzichten müssen die Hausherren definitiv auf Sota Kitano und Stefan Lainer, die beide mit Oberschenkelverletzungen ausfallen. Zudem steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Jannik Schuster, der sich beim Aufwärmen in Linz an den Adduktoren verletzte. Die Bullen wollen dennoch dort weitermachen, wo sie letzte Woche aufgehört haben, um die Spitzenposition im Grunddurchgang zu verteidigen.

Hartberger Lauf als Hoffnungsschimmer

Trotz der Horror-Statistik reist Hartberg nicht ohne Chancen an, denn die Blauweißen blieben in elf der vergangenen zwölf Runden unbesiegt. Trainer Manfred Schmid forderte von seinem Team, sich aktiv einzumischen und das Spiel nicht nur über sich ergehen zu lassen. Mit einem stabilen Defensivbollwerk wollen die Oststeirer dem Favoriten in Wals-Siezenheim das Leben so schwer wie möglich machen.

Mögliche Aufstellungen:

FC Salzburg – TSV Hartberg

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim
  • Schiedsrichter: Simsek

Ergebnisse 2025/26:

  • 2:1 (a)

Red Bull Salzburg: Schlager - Trummer, Gadou, Drexler, Krätzig - Diabate - Baidoo, Bidstrup, Kjaergaard, Alajbegovic - Konate

Es fehlen: Kawamura (Knie), Mellberg, Vertessen, Kitano, Lainer (alle Oberschenkel), Omoregie (Schulter)

Fraglich: Schuster (Adduktorenprobleme)

TSV Hartberg: Hülsmann - Heil, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig - Diarra, Markus, Kainz - Havel, Hoffmann

Es fehlt: Komposch (Knie)

Live auf Sky Sport Austria.

