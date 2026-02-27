Keller-Krimi in Linz! Blau-Weiß Linz gegen Tirol im Nachzügler-Duell

In der Stahlstadt kommt es am Sonntag zum direkten Duell der Qualifikationsgruppen-Anwärter, wenn Blau-Weiß Linz die WSG Tirol zum richtungsweisenden Kellerduell empfängt.

Während die WSG Tirol mit 28 Punkten bereits ein komfortables Polster auf die Abstiegsränge hat, kämpft das Schlusslicht aus Linz am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) um jeden Zähler. Tirol-Coach Philipp Semlic erwartet ein Spiel mit wenig Risiko und vielen Duellen um zweite Bälle, das einen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen in der Qualifikationsgruppe bietet.

Kein Risiko im Kellerduell

Beide Mannschaften werden versuchen, Fehler zu minimieren, da die Punkte nach dem Grunddurchgang halbiert werden. Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner hofft auf ein ausverkauftes Stadion, um die drohende Blockade im Abstiegskampf zu lösen. Er weiß um die Schwere der Aufgabe gegen die physisch starken Wattener, die mit einem Sieg den Abstand auf Linz auf 14 Punkte (vor Teilung) ausbauen könnten.

Kampf um die Moral

Für die Linzer geht es vor allem darum, den Anschluss an den GAK nicht zu verlieren und mit einem Erfolgserlebnis in die entscheidende Saisonphase zu gehen. Die WSG hingegen kann befreit aufspielen, da akute Abstiegssorgen in Tirol derzeit kein Thema sind. Dennoch will Semlic die gute Ausgangslage festigen und den direkten Konkurrenten aus Oberösterreich weiter auf Distanz halten.

Mögliche Aufstellungen:

Blau-Weiß Linz – WSG Tirol

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz

Hofmann Personal Stadion, Linz Schiedsrichter: Semler

0:2 (a)

Blau-Weiß Linz: Mantl - Riegler, Varesi-Strauss, Maranda - Dahlqvist, Conde, Briedl, Bumberger - S. Seidl, Weissman, Fofana

Es fehlen: Moormann (gesperrt), Bakatukanda (Sprunggelenk), Anderson (Knie), Goiginger (Adduktoren)

WSG Tirol: Eckmayr - Boras, Lawrence, Kubatta - Naschberger, Müller, Vötter, Böckle - Baden Frederiksen, Sabitzer - Ola-Adebomi

Es fehlen: Wels (gesperrt), Taferner (Knöchel), Gugganig, Butler (beide Knie)

Fraglich: Stejskal (Augenverletzung)

Live auf Sky Sport Austria.