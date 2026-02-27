Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Blau Weiß Linz
Tirol WSG Hinterseer
© Gepa

Abstiegskampf

Keller-Krimi in Linz! Blau-Weiß Linz gegen Tirol im Nachzügler-Duell

27.02.26, 22:30
Teilen

In der Stahlstadt kommt es am Sonntag zum direkten Duell der Qualifikationsgruppen-Anwärter, wenn Blau-Weiß Linz die WSG Tirol zum richtungsweisenden Kellerduell empfängt.

Während die WSG Tirol mit 28 Punkten bereits ein komfortables Polster auf die Abstiegsränge hat, kämpft das Schlusslicht aus Linz am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) um jeden Zähler. Tirol-Coach Philipp Semlic erwartet ein Spiel mit wenig Risiko und vielen Duellen um zweite Bälle, das einen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen in der Qualifikationsgruppe bietet.

Kein Risiko im Kellerduell

Beide Mannschaften werden versuchen, Fehler zu minimieren, da die Punkte nach dem Grunddurchgang halbiert werden. Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner hofft auf ein ausverkauftes Stadion, um die drohende Blockade im Abstiegskampf zu lösen. Er weiß um die Schwere der Aufgabe gegen die physisch starken Wattener, die mit einem Sieg den Abstand auf Linz auf 14 Punkte (vor Teilung) ausbauen könnten.

Kampf um die Moral

Für die Linzer geht es vor allem darum, den Anschluss an den GAK nicht zu verlieren und mit einem Erfolgserlebnis in die entscheidende Saisonphase zu gehen. Die WSG hingegen kann befreit aufspielen, da akute Abstiegssorgen in Tirol derzeit kein Thema sind. Dennoch will Semlic die gute Ausgangslage festigen und den direkten Konkurrenten aus Oberösterreich weiter auf Distanz halten.

Mögliche Aufstellungen:

Blau-Weiß Linz – WSG Tirol

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz
  • Schiedsrichter: Semler

Ergebnisse 2025/26:

  • 0:2 (a)

Blau-Weiß Linz: Mantl - Riegler, Varesi-Strauss, Maranda - Dahlqvist, Conde, Briedl, Bumberger - S. Seidl, Weissman, Fofana

Es fehlen: Moormann (gesperrt), Bakatukanda (Sprunggelenk), Anderson (Knie), Goiginger (Adduktoren)

WSG Tirol: Eckmayr - Boras, Lawrence, Kubatta - Naschberger, Müller, Vötter, Böckle - Baden Frederiksen, Sabitzer - Ola-Adebomi

Es fehlen: Wels (gesperrt), Taferner (Knöchel), Gugganig, Butler (beide Knie)

Fraglich: Stejskal (Augenverletzung)

Live auf Sky Sport Austria.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen