Chart-Beben: 0-Punkte-Star der ESC-Show stürmt auf Platz 1

In der ORF-ESC-Show hatte Sidrit Vokshi mit der Piano-Ballade „Wenn ich rauche“ keine Chance. 0 Punkte von der Jury, 6. Platz beim Publikum. Jetzt schafft er das Austropop-Wunder und stürmt auf Platz 1.

„Die Letzten werden die Ersten sein“ heißt es bekanntlich in der Bibel. Jetzt kann auch ORF-ESC-Kandidat Sidrit Vokshi ein Lied davon singen. Letzen Freitag wurde er ja bei der großen TV-Vorentscheidungs-Show „Vienna Calling – wer singt für Österreich?“ vor 470.000 TV-Zusehern von der Fachjury für seine emotionale Piano-Hymne „Wenn ich rauche“ mit 0 Punkten abgewatscht. Jetzt stürmt er mit ebendiesem Song (!) die Charts: Platz 1 bei iTunes. Damit stößt Sidrit auch den ORF-Sieger Cosmo und seinen „Tanzschein“ vom Thron.

© ORF

© ORF

Das sind die iTunes-Charts vom 26. Februar:

1. Sidrit Vokshi, Wenn ich rauche



2. Cosmo, Tanzschein



3. RAYE, Wherei s my Husband



4. Mikeyesmind, Papaoutai



5. Sidrit Vokshi, blind



Spannend: Neben „Wenn ich rauche“, das bei der ORF-Show vom Publikum immerhin 5 Punkte bekam (6. Platz), kann Sidrit Vokshi auch mit dem bereits vorab veröffentlich Song „blind“ in den Charts reüssieren. Damit hält er bei iTunes aktuell Platz 5 und somit Weltstars wie Katie Melua, Creed oder Taylor Swift hinter sich.