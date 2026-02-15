Nach Tod von "Soberl": Wiener Wahnsinn kündigt Comeback an

Nach dem tragischen Tod von Martin "Soberl" Sobotka ist es lange still gewesen um die Austropop-Kult-Band "Wiener Wahnsin", nun kündigen sie ihr Comeback an.

Am 19. September 2025 verstarb Martin „Soberl“ Sobotka. Jetzt machen Wiener Wahnsinn weiter. Erste Fotos aus dem Studio lassen Fanherzen höher schlagen.

Mit den Worten „Es tut sich was…“ und einer Reihe an Fotos von einer Bandprobe in den AspernRoadStudio ließen Christian „Chris“ Bräuer, Christian „Chrisu“ Kisling, Leo Luca „Romeo“ Bei und Martin „Sheriff“ Neuhold die Fanherzen schon zu Jahresbeginn höher schlagen.

Nun herrscht Klarheit. "Der tragische Verlust unseres Freundes ist für uns alle noch immer zutiefst spürbar", beginnt die Austropop-Band ihre Nachricht an die Fans. "Wir wissen, dass Soberl nicht ersetzbar ist", stellen sie klar.

Erster Termin steht fest

Nach intensiven internen Gesprächen hat man sich entschieden wieder auf Tour zu gehen. "Wir würden uns von herzen freuen, wenn ihr unseren eiteren Weg begleitet und uns eiterhin zur Seite steht", heißt es weiter.

Der erste Auftritt soll dann am 30. April beim Maibaumfest in Aspern steigen. Dort will man allen Fans zeigen, dass man auch ohne "Soberl" dem "Austropop treu" bleiben wird. In den nächsten Tagen sollen weitere Termine bekannt gegeben werden.