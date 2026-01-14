Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Paukeschlag: Wiener Wahnsinn werden jetzt zur „Eierspeis47“
© Facebook/Wiener Wahnsinn

Neustart

Paukeschlag: Wiener Wahnsinn werden jetzt zur „Eierspeis47“

Von
14.01.26, 18:17
Teilen

Am 19. September verstarb Martin „Soberl“ Sobotka. Jetzt kehren Wiener Wahnsinn auf die Bühne zurück. Am 6. März steigt das erste Konzert. Unter dem neuen Projektnamen „Eierspeis47“ und auf Englisch!  

Wir sind zurück – mit Leidenschaft und vollem Herz!“ Wiener Wahnsinn starten nach dem Tod von Sänger Martin „Soberl“ Sobotka († 51) nun wieder neu durch. Überraschten Christian „Chris“ Bräuer, Christian „Chrisu“ Kisling, Leo Luca „Romeo“ Bei und Martin „Sheriff“ Neuhold schon zum Neukönigstag mit Fotos von einer Probe in den bandeigenen AspernRoadStudios (oe24 berichtete), so gibt man nun auf Facebook weitere Details zum Neustart bekannt: „Am 6.3. gibt’s uns wieder live, allerdings vorerst anders als gewohnt!“

Paukeschlag: Wiener Wahnsinn werden jetzt zur „Eierspeis47“
© Facebook/Wiener Wahnsinn

Austropop-Wunder nach Todesdrama

„Falco meets Amadeus“ bringt die Stadthalle zum Glühen

Nikotin: „Mein Plan für den ESC ist Gas geben und gewinnen!"

Paukeschlag: Wiener Wahnsinn werden jetzt zur „Eierspeis47“
© Facebook/Wiener Wahnsinn

Wie wahr, denn Wiener Wahnsinn rocken jetzt bei den ersten kleinen, exklusiven Konzerten als „Eierspeis47“ los. „Wir, die Jungs vom Wiener Wahnsinn können es kaum erwarten, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Nach bewegten Monaten ist klar: Die Musik fehlt,“ erklärt man das Bühnen-Comeback, bei dem die Wahnsinns-Stars ihr Publikum einlädt „uns ein bisserl neu zu erleben: Persönlich, ohne großes Brimborium, mit ehrlicher Freude und unserem unverwechselbaren Wahnsinn.“

Paukeschlag: Wiener Wahnsinn werden jetzt zur „Eierspeis47“
© Facebook

Für den Neustart versprechen „Eierspeis47 „ein Wunschkonzert mit unseren liebsten Rocknummern der 80er & 90er“. Das soll natürlich „energiegeladen“ über die Bühne gehen - und eine weitere Überraschung - „auf Englisch“. Somit stehen statt den Austropop-Klassikern von Wolfgang Ambros STS oder Kurt Ostbahn nun Rockhadern wie „Don’t Stop Believing“ von Journey am Programm.

Paukeschlag: Wiener Wahnsinn werden jetzt zur „Eierspeis47“
© Facebook

Neustart als "Eierspeis7" nach dem Tod von "Soberl"

Paukeschlag: Wiener Wahnsinn werden jetzt zur „Eierspeis47“
© oe24

Die Premiere mit „Wiener Schmäh, Drive und der Überzeugung, dass jede Bühne zu klein ist“ steigt am 6. März im Wiener Schutzhaus. Dazu wurde am 21. März auch die Schmiedhütte am Hauser Kaibling reserviert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden