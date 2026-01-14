Paukeschlag: Wiener Wahnsinn werden jetzt zur „Eierspeis47“

Am 19. September verstarb Martin „Soberl“ Sobotka. Jetzt kehren Wiener Wahnsinn auf die Bühne zurück. Am 6. März steigt das erste Konzert. Unter dem neuen Projektnamen „Eierspeis47“ und auf Englisch!

Wir sind zurück – mit Leidenschaft und vollem Herz!“ Wiener Wahnsinn starten nach dem Tod von Sänger Martin „Soberl“ Sobotka († 51) nun wieder neu durch. Überraschten Christian „Chris“ Bräuer, Christian „Chrisu“ Kisling, Leo Luca „Romeo“ Bei und Martin „Sheriff“ Neuhold schon zum Neukönigstag mit Fotos von einer Probe in den bandeigenen AspernRoadStudios (oe24 berichtete), so gibt man nun auf Facebook weitere Details zum Neustart bekannt: „Am 6.3. gibt’s uns wieder live, allerdings vorerst anders als gewohnt!“

Wie wahr, denn Wiener Wahnsinn rocken jetzt bei den ersten kleinen, exklusiven Konzerten als „Eierspeis47“ los. „Wir, die Jungs vom Wiener Wahnsinn können es kaum erwarten, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Nach bewegten Monaten ist klar: Die Musik fehlt,“ erklärt man das Bühnen-Comeback, bei dem die Wahnsinns-Stars ihr Publikum einlädt „uns ein bisserl neu zu erleben: Persönlich, ohne großes Brimborium, mit ehrlicher Freude und unserem unverwechselbaren Wahnsinn.“

Für den Neustart versprechen „Eierspeis47 „ein Wunschkonzert mit unseren liebsten Rocknummern der 80er & 90er“. Das soll natürlich „energiegeladen“ über die Bühne gehen - und eine weitere Überraschung - „auf Englisch“. Somit stehen statt den Austropop-Klassikern von Wolfgang Ambros STS oder Kurt Ostbahn nun Rockhadern wie „Don’t Stop Believing“ von Journey am Programm.

Neustart als "Eierspeis7" nach dem Tod von "Soberl"

Die Premiere mit „Wiener Schmäh, Drive und der Überzeugung, dass jede Bühne zu klein ist“ steigt am 6. März im Wiener Schutzhaus. Dazu wurde am 21. März auch die Schmiedhütte am Hauser Kaibling reserviert.