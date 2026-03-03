Donut-Alarm im 1. Bezirk: DUNKIN’ eröffnet in der Schottengasse

Wer regelmäßig durch die Wiener Innenstadt spaziert, weiß: Zwischen historischen Fassaden, Büros und Touristenströmen darf es ruhig auch mal etwas Süßes sein. Genau hier setzt DUNKIN’ jetzt an und eröffnet mit der Filiale in der Schottengasse 4 offiziell seinen ersten Standort im 1. Bezirk.

Seit 26. Februar ist DUNKIN' damit nicht nur im Herzen Wiens vertreten, sondern baut ihr österreichweites Filialnetz auf insgesamt 29 Standorte aus. Auf rund 95 Quadratmetern Verkaufsfläche entsteht mitten im historischen Zentrum ein neuer Anlaufpunkt für Donuts, Kaffeespezialitäten und schnelle To-go-Pausen.

© DUNKIN'

Täglich frisch aus Wien

Die Lage könnte kaum zentraler sein: Zwischen Büros, Universitäten und beliebten Spazierwegen bringt DUNKIN’ nun täglich frische Kreationen direkt in die City. Gerade im 1. Bezirk, wo der Terminkalender oft eng getaktet ist, dürfte das Konzept gut ankommen, sei es für den Coffee-to-go am Morgen oder den spontanen Donut-Nachmittag. Was viele vielleicht nicht wissen: Jeder Donut wird in der Wiener Produktion im 23. Bezirk hergestellt.

Dort werden die Klassiker wie „Boston Kreme“, „Strawberry Sprinkles“ oder „Blue Monster“ frisch gefüllt, glasiert und dekoriert. Auch saisonale Highlights wie „Pistachio Swirl“ finden regelmäßig ihren Weg ins Sortiment. Besonders spannend: Mehr als die Hälfte der Donuts ist mittlerweile vegan - ein klarer Schritt in Richtung pflanzlicher Alternativen, die gerade in urbanen Gegenden immer stärker nachgefragt werden. Mit der neuen Filiale bringt DUNKIN’ dieses Angebot nun direkt ins Zentrum, ohne Umweg.

© DUNKIN'

Mehr als nur Donuts

Neben den süßen Klassikern bietet der neue Store natürlich auch das gewohnte Getränkesortiment: Von Espresso und Cappuccino über Iced Chocolate bis hin zu Fruity Iced Frappés und proteinbasierten Trend-Drinks. Damit bleibt DUNKIN’ seinem Mix aus Klassiker und Social-Media-tauglichem Neuzugang treu, nur eben jetzt auch im 1. Bezirk.