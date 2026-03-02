Sacher Torte zählt zu den 10 besten Schokokuchen der Welt!

Taste Atlas kürt die besten Schokokuchen der Welt – und Österreich landet mit einer echten Ikone in den Top 10.

Schokolade geht immer – und offenbar rund um den Globus. Das internationale Food-Portal TasteAtlas hat erneut ein Ranking der besten Schokokuchen der Welt veröffentlicht. Das Ergebnis zeigt vor allem eines: Jede Kultur hat ihre ganz eigene Interpretation von schokoladigem Glück.

Von fudgy und fast flüssig bis luftig geschichtet oder opulent gefüllt reicht die Bandbreite der süßen Klassiker. Besonders erfreulich aus heimischer Sicht: Auch Österreich schafft es mit der legendären Sachertorte unter die Top Ten.

Hier sind laut Taste Atlas die am besten bewerteten Schokokuchen der Welt

1. Kladdkaka – Schweden

© Getty Images

Der schwedische Publikumsliebling ist das Gegenteil eines perfekten Backkuchens – und genau deshalb so beliebt. Kladdkaka bleibt bewusst innen klebrig („kladdig“) und erinnert an eine Mischung aus Brownie und Lava Cake. Außen leicht knusprig, innen weich und intensiv schokoladig.

2. Torta Caprese – Italien

Diese Spezialität von der Insel Capri kommt ganz ohne Mehl aus. Gemahlene Mandeln sorgen für eine saftige, dichte Textur, während dunkle Schokolade den Geschmack bestimmt. Elegant, aromatisch und glutenfrei.

3. Chocotorta – Argentinien

Ein moderner Klassiker aus Südamerika: Die Chocotorta besteht aus geschichteten Schokoladenkeksen, die mit einer Creme aus Frischkäse und Dulce de Leche kombiniert werden. Backofen? Nicht nötig – der Kultkuchen entsteht im Kühlschrank.

4. Molten Chocolate Cake – USA

© Getty Images

Kaum ein Dessert hat Restaurants weltweit so geprägt wie dieser Klassiker. Beim Anschneiden fließt der warme Schokoladenkern heraus – ein Effekt, der den Molten Chocolate Cake zum weltweiten Dauerfavoriten gemacht hat.

5. Bolo de Brigadeiro – Brasilien

Schokoladiger geht kaum: Dieser brasilianische Festtagskuchen kombiniert fluffigen Schokobiskuit mit Brigadeiro-Creme, einer süßen Mischung aus Kakao, Kondensmilch und Butter. Intensiv, cremig und herrlich üppig.

6. Torta Tenerina – Italien

Aus Ferrara stammt dieser eher flache Kuchen mit knuspriger Oberfläche und unglaublich zartem Inneren. Der Name („tenerina“ = zart) ist Programm.

7. Torta Garash – Bulgarien

Ein echter Geheimtipp: Mehrere dünne Walnussböden werden mit reichhaltiger Schokoladencreme geschichtet und vollständig mit Glasur überzogen. Elegant und überraschend intensiv.

8. Mississippi Mud Pie – USA

Dieser amerikanische Dessertklassiker ist pure Dekadenz: Schokoladenboden, cremige Füllung und oft eine Kombination aus Pudding, Sahne oder Eis erinnern an die dunkle, schwere Erde des Mississippi-Ufers – daher der Name.

9. Sacher Torte – Österreich

© Getty Images

Mit der Sachertorte schafft es eine der berühmtesten Mehlspeisen der Welt ins Ranking – und das völlig zu Recht. Die originale Sacher Torte ist ein klassischer Schokoladen-Biskuitkuchen mit einer dünnen Schicht hochwertiger Marillenmarmelade und glänzender Schokoladenglasur. Traditionell wird sie mit einem Klecks ungesüßtem Schlagobers serviert, der die intensive Süße perfekt ausbalanciert.

Erfunden wurde die Torte 1832 vom damals erst 16-jährigen Konditorlehrling Franz Sacher für Fürst Klemens Wenzel Lothar von Metternich, der sich eine neue Dessertspezialität wünschte. Der Erfolg war sofort enorm. Später eröffnete Sach­ers Sohn Eduard das berühmte Hotel Sacher Wien, wo die Torte bis heute serviert wird.

10. Torta Setteveli – Italien

Den Abschluss bildet ein moderner Patisserie-Star aus Sizilien: sieben Schichten aus Schokolade, Haselnuss und Mousse machen die Torta Setteveli zu einem kunstvollen Dessert zwischen klassischer Konditorei und Haute Pâtisserie.

Das Ranking zeigt: Schokokuchen ist globales Kulturerbe

Auffällig am Taste-Atlas-Ranking ist, wie unterschiedlich Schokoladenkuchen interpretiert werden: skandinavisch minimalistisch, italienisch elegant, amerikanisch opulent oder österreichisch traditionsreich.

Dass die Sachertorte weiterhin international mithält, bestätigt einmal mehr den Status Wiens als eine der großen Dessert-Hauptstädte der Welt – und liefert den perfekten Anlass für eine ausgedehnte Kaffeehauspause.