Schneller geht Tiramisu nicht! Alle machen jetzt Tiramisubällchen

Tiramisu lieben alle, aber wer hat schon Zeit, das Dessert über Nacht kaltzustellen? Ein neues virales Rezept macht den Klassiker jetzt snacktauglich. Tiramisubällchen erobern Social Media und versprechen den beliebten Kaffee-Mascarpone-Geschmack in wenigen, schnellen Schritten.

Tiramisu geht einfach immer. Ob als Dessert beim Italiener oder selbst gemacht zu Hause, der cremige Klassiker gehört für viele Fans der italienischen Küche zur absoluten Lieblingskategorie. Das einzige Problem: Tiramisu ist alles andere als praktisch. Schwer zu transportieren, nichts für unterwegs und vor allem nichts für spontane Dessert-Gelüste, denn normalerweise muss es mehrere Stunden - wenn nicht sogar über Nacht - im Kühlschrank durchziehen.

Genau hier kommen die neuen Tiramisubällchen ins Spiel. Die kleine To-go-Version des Dessertklassikers sorgt aktuell auf Social Media für einen echten Hype und ehrlich gesagt, versteht man sofort warum.

Der virale Dessert-Trend: klein, schnell, genial

Die Idee ist simpel: Alle klassischen Tiramisu-Aromen - Kaffee, Mascarpone, Kakao und Löffelbiskuit - werden zu kleinen Kugeln geformt. Kein Schichten, kein stundenlanges Warten, kein Dessertglas nötig. Das Ergebnis? Ein Snack, der schmeckt wie Tiramisu, aber funktioniert wie Pralinen.

Rezept: Tiramisubällchen

Zutaten für ca. 20 Stück

180 g Löffelbiskuits

1 EL Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

70 ml Kaffee (Espresso)

170 g Mascarpone

Backkakao zum Wälzen

Zubereitung:

Löffelbiskuits zusammen mit Zucker und Vanillezucker im Mixer fein zerkleinern. Die Brösel in eine Schüssel geben und den Espresso untermischen. Mascarpone hinzufügen und alles zu einer homogenen Masse verrühren. Den Teig etwa eine Stunde kaltstellen, damit er formbar wird. Kleine Portionen abstechen und zu Kugeln formen. Die Kugeln im Backkakao wälzen, bis sie vollständig umhüllt sind. Kaltstellen oder sofort genießen.

Die Tiramisubällchen zeigen perfekt, warum klassische Rezepte auf Social Media gerade ein Upgrade bekommen: vertrauter Geschmack, aber alltagstauglicher gedacht.