Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Rezepte
  4. Backen und Mehlspeisen
Schneller geht Tiramisu nicht! Alle machen jetzt Tiramisubällchen
© Getty Images

Neuer Food-Trend

Schneller geht Tiramisu nicht! Alle machen jetzt Tiramisubällchen

20.02.26, 10:56
Teilen

Tiramisu lieben alle, aber wer hat schon Zeit, das Dessert über Nacht kaltzustellen? Ein neues virales Rezept macht den Klassiker jetzt snacktauglich. Tiramisubällchen erobern Social Media und versprechen den beliebten Kaffee-Mascarpone-Geschmack in wenigen, schnellen Schritten.

Tiramisu geht einfach immer. Ob als Dessert beim Italiener oder selbst gemacht zu Hause, der cremige Klassiker gehört für viele Fans der italienischen Küche zur absoluten Lieblingskategorie. Das einzige Problem: Tiramisu ist alles andere als praktisch. Schwer zu transportieren, nichts für unterwegs und vor allem nichts für spontane Dessert-Gelüste, denn normalerweise muss es mehrere Stunden - wenn nicht sogar über Nacht - im Kühlschrank durchziehen. 

Schneller geht Tiramisu nicht! Alle machen jetzt Tiramisubällchen
© Getty Images

Genau hier kommen die neuen Tiramisubällchen ins Spiel. Die kleine To-go-Version des Dessertklassikers sorgt aktuell auf Social Media für einen echten Hype und ehrlich gesagt, versteht man sofort warum.

Der virale Dessert-Trend: klein, schnell, genial

Die Idee ist simpel: Alle klassischen Tiramisu-Aromen - Kaffee, Mascarpone, Kakao und Löffelbiskuit - werden zu kleinen Kugeln geformt. Kein Schichten, kein stundenlanges Warten, kein Dessertglas nötig. Das Ergebnis? Ein Snack, der schmeckt wie Tiramisu, aber funktioniert wie Pralinen. 

Lesen Sie auch

Rezept: Tiramisubällchen

Zutaten für ca. 20 Stück  

  • 180 g Löffelbiskuits
  • 1 EL Zucker
  • 1 Päckchen Vanillezucker
  • 70 ml Kaffee (Espresso)
  • 170 g Mascarpone
  • Backkakao zum Wälzen 

Zubereitung:

  1. Löffelbiskuits zusammen mit Zucker und Vanillezucker im Mixer fein zerkleinern.
  2. Die Brösel in eine Schüssel geben und den Espresso untermischen.
  3. Mascarpone hinzufügen und alles zu einer homogenen Masse verrühren.
  4. Den Teig etwa eine Stunde kaltstellen, damit er formbar wird.
  5. Kleine Portionen abstechen und zu Kugeln formen.
  6. Die Kugeln im Backkakao wälzen, bis sie vollständig umhüllt sind.
  7. Kaltstellen oder sofort genießen. 

 

Die Tiramisubällchen zeigen perfekt, warum klassische Rezepte auf Social Media gerade ein Upgrade bekommen: vertrauter Geschmack, aber alltagstauglicher gedacht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen