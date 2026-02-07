Dramatische Szenen! Mädchen (12) stürzt von Sessellift in die Tiefe

Beängstigende Szenen im US-Skigebiet Mammoth Mountain: Ein 12-jähriges Mädchen rutschte während der Fahrt aus einem Sessellift und klammerte sich verzweifelt fest, bevor es metertief in die Tiefe stürzte.

Der dramatische Vorfall wurde auf Video festgehalten und sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für großes Aufsehen. Darauf ist zu sehen, wie das Kind bereits außerhalb des Sessels hängt und versucht, sich krampfhaft am Bügel festzuhalten. Helfer am Boden reagierten geistesgegenwärtig und spannten in Windeseile ein Fangnetz unter dem Sessel auf, um den drohenden Aufprall abzufangen.

Netz verfehlt Wirkung

Trotz der schnellen Reaktion der Rettungskräfte nahm der Sturz eine gefährliche Wendung. Als das Mädchen schließlich die Kraft verließ und es loslassen musste, prallte es nicht wie erhofft in das schützende Netz, sondern schlug unmittelbar daneben auf dem harten Boden auf. Augenzeugen hielten den Atem an, als die 12-Jährige regungslos liegen blieb.

Entwarnung durch Mutter

Nach dem ersten Schock gibt es nun glücklicherweise Entwarnung. Die Mutter des Mädchens bestätigte nach dem Unfall, dass ihre Tochter wie durch ein Wunder unverletzt geblieben ist. Trotz der beträchtlichen Fallhöhe kam das Kind mit dem Schrecken davon. Die Betreiber des Skigebiets untersuchen nun den Vorfall, um zu klären, wie es dazu kommen konnte, dass das Mädchen während der Fahrt den Halt verlor.