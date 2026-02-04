Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Olympia:
Gold, Glitzer & Gangsta-Vibes: Snoop rockt die Winterspiele
Olympia 2026

Gold, Glitzer & Gangsta-Vibes: Snoop rockt die Winterspiele

04.02.26, 10:25
In Paris 2024 war er bereits ein Star, nun ist Snoop Dogg zurück im Zeichen der olympischen Ringe.

Snoop Dogg auf Mission Gold! Die Rap-Legende mischt bei den Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina kräftig mit – als NBC-Korrespondent und als erster Ehren-Trainer in der Geschichte des US-Teams. „Coach Snoop“ soll Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin & Co. mit Charme, Witz und jeder Menge Motivation zu Medaillen pushen.

Snoop glänzt im Olympia-Look

Wenige Tage vor der Eröffnung schaute der 54-Jährige beim Training von Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin vorbei – und war völlig aus dem Häuschen. „Er ist eine Zehn von zehn“, schwärmte Snoop, hielt beide Hände hoch – und hätte am liebsten noch mehr gehabt. Malinin revanchierte sich mit Mega-Sprüngen und einem Rückwärtssalto, Snoop drehte dafür eine Ehrenrunde auf der Eisbearbeitungsmaschine.

Gold, Glitzer & Gangsta-Vibes: Snoop rockt die Winterspiele
„Die Athletinnen und Athleten sind die wahren Stars. Ich bin nur hier, um sie anzufeuern und vielleicht ein paar Tipps zu geben“, sagte der Musiker. Nach seinem gefeierten Olympia-Debüt in Paris ist klar: Wenn Snoop auftaucht, ist Show garantiert – und vielleicht auch Gold.

