Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Miteinander zu reden ist besser, als allzu fordernd aufzutreten.

Beruf: Argumentieren Sie möglichst ruhig und freundlich! Das macht Eindruck.

Fitness:Sie sind etwas zu ungestüm. Sie sollten besser auf Hindernisse achten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Einlenken, statt nur provokant auf Ihren Erwartungen zu beharren!

Beruf: Mehr Mut zu anderen Lösungen! Nehmen Sie neue Vorschläge an!

Fitness:Wie macht Ihnen Bewegung Spaß? Probieren Sie etwas Neues aus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Es prickelt wieder richtig. Jetzt nur nicht den Verstand ausschalten!

Beruf: Neue Ideen haben Hochkonjunktur. Die dürfen jetzt auch mutiger sein.

Fitness:Solange Sie andere miteinbeziehen, dürfen Sie ruhig mehr Gas geben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Hören Sie dem Partner mit kühlem Kopf und etwas selbstkritischer zu!

Beruf: Nehmen Sie neue Vorschläge an! Widerstand provoziert unnötig Ärger.

Fitness:Übernehmen Sie sich nicht wieder und stecken Sie rechtzeitig zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute kann es provokant heiß werden. Spielen Sie nicht mit dem Feuer!

Beruf: Würdigen Sie die Ideen anderer erst mal, ohne gleich zu widersprechen!

Fitness:Sie sind heute sehr entschlossen. Emotionen lieber sportlich abbauen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Geben Sie sich doch etwas spontaner! Origineller darf es auch sein.

Beruf: Entschlossenheit ist gut. Abstimmung mit anderen ist trotzdem wichtig.

Fitness:Heute darf alles etwas schneller gehen. Sie denken ja ohnehin mit.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Liegt Spannung in der Luft? Die lässt sich durch Aussprachen lösen.

Beruf: Geben Sie anderen erst mal die Chance, vernünftig zu argumentieren!

Fitness:Tun Sie sich selbst einen Gefallen und treten Sie ein bisschen kürzer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Gehen Sie mit Versuchungen vorsichtig um! Im Zweifel kein Risiko!

Beruf: Bloß nicht zu voreilig! Laden Sie andere erst einmal zum Mitreden ein!

Fitness:Etwas mehr Sport, um Energien sinnvoll zu nutzen! Aber kein Risiko!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Cooler, nicht zu stürmisch! Wer es locker nimmt, kommt viel besser an.

Beruf: Argumentieren Sie gelassener! Sie kriegen ohnehin positive Resonanz.

Fitness:Sehr hohes Energielevel. Sportliche Aktivitäten fördern Lebensfreude.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: In Ruhe zu reden ist sicher sinnvoller als streitlustig zu reagieren.

Beruf: Nicht so bockig! Vorurteile ablegen und andere Meinungen anerkennen!

Fitness:Kühler Kopf ist heute besonders wichtig. Überstürzen Sie also nichts!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wer auf die Wünsche seines Gegenübers hört, fährt bestimmt besser.

Beruf: Bloß nicht zu voreilig! Nachdenken und Probleme konstruktiv lösen!

Fitness:Sport gehört auf die Tagesordnung. Aber maßvoll und konzentriert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Lassen Sie sich doch zu mehr Spaß verführen! Es passt ohnehin alles.

Beruf: Gemeinschaftssinn stärken! Beteiligen Sie sich an neuen Initiativen!

Fitness:Sie dürfen ruhig ein bisschen mehr Gas geben, ohne zu übertreiben.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.