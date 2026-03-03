Diese kroatischen Inseln sollten Sie entdecken, bevor es alle anderen tun

Kristallklares Wasser, malerische Buchten und mediterranes Flair: Wir Österreicher lieben Kroatien! Doch wer im Sommer schon einmal in Dubrovnik oder Split war, weiß: Man ist dort selten allein. Wir verraten Ihnen 6 versteckte Inseln, auf denen Sie den Strand (noch) ungestört genießen können.

Kroatien ist zweifellos eine unserer liebsten Sommer-Destinationen. Nur eine kurze Autofahrt entfernt, belohnt uns die Adria mit karibischen Farben und einer Landschaft, die ihresgleichen sucht. Das Problem? In beliebten Hotspots wie Zadar, Split oder Dubrovnik drängen sich die Touristen, und der Kampf um das letzte freie Stückchen Sandstrand kann die Urlaubsstimmung schnell trüben.

Aber keine Sorge: Wenn Sie den Blick etwas abseits der ausgetretenen Trampelpfade richten, finden Sie sie noch: die einsamen, ruhigen und faszinierenden Trauminseln. Hier kommen sechs Geheimtipps für Ihren nächsten Sommerurlaub!

Korčula

Die kleine Insel Korčula ist noch ein gut behütetes Geheimnis. Hier erwartet Sie ein Mix aus charmanten, pittoresken Küstendörfern und spektakulären Sandstränden (besonders rund um Lumbarda!). Schlendern Sie durch den mittelalterlichen Stadtkern der gleichnamigen Inselhauptstadt, besuchen Sie das Geburtshaus des legendären Entdeckers Marco Polo oder die wunderschöne Kirche Svih Svetih. Es lohnt sich!

Proizd

Noch nie von Proizd gehört? Gut so! Nur wenige hundert Meter westlich von Korčula liegt diese winzige Insel. Kleine, felsige Buchten bieten perfekte Verstecke, kein Wunder, dass Proizd auch bei FKK-Fans beliebt ist. Die Insel besteht eigentlich nur aus niedrigen Büschen, herrlich leuchtendem Wasser, einem Leuchtturm und einem kleinen Gasthaus, das im Sommer für das leibliche Wohl sorgt. Wer die absolute Isolation sucht, wird Proizd lieben.

Vrgada

Sie wollen dem Alltagslärm komplett entfliehen? Dann ab nach Vrgada! Diese winzige Insel vor den Toren Šibeniks ist nur gut zwei Quadratkilometer groß, hat gerade einmal 200 Einwohner und ist – ganz wichtig – absolut autofrei. Das Meer leuchtet hier besonders klar, die Strände sind blitzsauber und herrlich leer. Neben der unberührten Natur gibt es nur eine Handvoll süßer Cafés und Restaurants. Um auf die Insel zu kommen, nehmen Sie einfach die Fähre von Biograd na Moru oder Pakoštane und lassen Sie die Welt hinter sich.

Šolta

Nur einen Katzensprung (bzw. eine kurze Fährüberfahrt) von der lebhaften Stadt Split entfernt, liegt Šolta. Die knapp 1.500 Einheimischen wissen genau, in was für einem 58 Quadratkilometer großen Paradies sie leben. Šolta ist ideal, wenn Sie Ruhe am Wasser mit Action verbinden wollen: Wandern, Mountainbiken oder Segeln stehen hier auf der Tagesordnung. Danach können Sie in einem der neun kleinen Dörfer in die kulinarische Welt Kroatiens eintauchen und den Tag in einer der versteckten Buchten ausklingen lassen.

Dugi Otok

Dugi Otok ist die längste Insel Kroatiens und bietet entsprechend viel Platz für Entdecker. Zwölf romantische Dörfer säumen das Eiland, doch die wahren Stars sind die Strände. Der Sakarun oder der Sašćica Strand verzaubern mit Puderzucker-Sand und türkisblauem Wasser. Im Südosten wartet der Naturpark Telašćica. Schnüren Sie die Wanderschuhe und marschieren Sie entlang der spektakulären Felsküste mit ihren steilen, ins Meer abfallenden Klippen. Atemberaubend!

Mljet

Rund 30 Kilometer nordwestlich von Dubrovnik liegt die "Perle der Adria". Mljet ist ein Fest für die Sinne: dichte, duftende Pinienwälder, faszinierende Flora und Fauna und Strände wie aus dem Bilderbuch. Mieten Sie sich ein Kajak und paddeln Sie über den Veliko-See mitten im malerischen Mljet-Nationalpark. Erkunden Sie verträumte Fischerdörfer mit dem Fahrrad, gehen Sie im Malo Jezero-See schnorcheln und sonnen Sie sich an der Küste der sogenannten "Odysseus-Insel". Die Anreise klappt per Katamaran oder Fähre ab Dubrovnik.