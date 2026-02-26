Warum diese 6 Trauminseln in der Nebensaison viel schöner sind

Warum reisen, wenn alle verreisen? Handtuch an Handtuch am Strand, überfüllte Gassen und astronomische Preise, der Sommerurlaub kann manchmal ganz schön stressig sein. Hier sind sechs Inseln, die in der Nebensaison ihren ganz besonderen Charme entfalten.

Stellen Sie sich vor: Sie spazieren an einem unberührten Strand entlang, ohne Menschenmengen, ohne die üblichen Touristen, die Sie anrempeln, nur Sie und die weite, ruhige Natur. Klingt verlockend, oder? Die besten Inseln Europas haben mehr zu bieten als die überfüllten Sommermonate. Wenn die meisten Touristen noch nicht angekommen sind, haben echte Reisefreunde die Inseln ganz für sich allein.

Korfu

© Getty Images

Die üppige Natur, die endlosen Olivenhaine und die abgelegenen Buchten wirken in der Nebensaison wie die Kulisse aus einem romantischen Film. Ohne die erdrückenden Menschenmassen des Sommers hat die griechische Insel ihren ganz eigenen, ruhigen Zauber. Ein absolutes Highlight: Die Altstadt von Korfu-Stadt (UNESCO-Weltkulturerbe!). Schlendern Sie tiefenentspannt durch die verwinkelten Gassen und lassen Sie die venezianische Architektur auf sich wirken. Die milden Temperaturen machen auch die Wanderungen durch die grünen Hügel angenehm, und Sie können bei einem Ouzo mit Blick auf das Meer den Tag in vollen Zügen genießen.

Teneriffa

© Getty Images

Teneriffa, die größte der Kanarischen Inseln, gilt zwar als Ganzjahresziel, aber wer schlau ist, kommt in der Nebensaison. Das Thermometer fällt hier selten unter 20°C, was die Insel zum absoluten Outdoor-Paradies macht. Während im Sommer die großen Touristenmassen zu den beliebten Küstenorten strömen, können Sie jetzt die künstlerische Stadt La Laguna in Ruhe genießen oder eine gemütliche Wanderung durch den Lorbeerwald im Anaga-Gebirge unternehmen.

Kreta

© Getty Images

Kreta im Frühling? Ein absoluter Traum! Kein Gedrängel vor den antiken Ruinen, keine überfüllten Tavernen und ein Klima, das geradezu nach Entdeckungsreisen ruft. Im Hochsommer ist die Wanderung durch die berühmte Samaria-Schlucht oft eine schweißtreibende Qual, jetzt ist sie das absolute Highlight Ihres Trips. Sie können durch die charmanten Städte Chania und Rethymnon flanieren, das venezianische Flair aufsaugen und dabei immer das kristallklare Wasser im Augenwinkel haben.

Zypern

© Getty Images

Zypern ist ein echtes Inselparadies, das Sie unbedingt meiden sollten, wenn im Sommer das Thermometer die 40-Grad-Marke sprengt. In der Nebensaison hingegen zeigt sich die Insel von ihrer besten, sanftesten Seite. Es ist herrlich warm, aber Ihr Kreislauf wird es Ihnen danken! Besuchen Sie die antiken Städte Paphos oder Salamis. Die Kombination aus Kultur und Strand ist hier unschlagbar! Jetzt herrschen perfekte Bedingungen für ausgedehnte Wanderungen in den Troodos-Bergen und Strände, an denen Sie sich Ihren Lieblingsplatz einfach aussuchen können.

Sizilien

© Getty Images

Es ist genau der richtige Zeitpunkt, um die raue und zugleich romantische Schönheit Süditaliens ungestört zu erleben. Sizilien verwandelt sich abseits des Sommers in eine Oase der Ruhe und des puren Genusses. Entdecken Sie das weltberühmte Tal der Tempel oder die atemberaubenden Barockstädte wie Noto. Jetzt können Sie die Geschichte atmen, ohne sich durch Reisegruppen kämpfen zu müssen.

Mallorca

© Getty Images

Wer denkt, Mallorca sei nur im Sommer (oder zur Party-Saison) ein Hit, hat die wahre Seele der Insel noch nie kennengelernt. In der Nebensaison zieht die Insel ihr schönstes Kleid an: authentisch, ruhig und wildromantisch. Wanderungen oder Radtouren durch das imposante Gebirge der Serra de Tramuntana sind in der Nebensaison besonders empfehlenswert. Jetzt erleben Sie die charmanten Bergdörfer und Küstentäler komplett ohne die typische Saisonhektik.