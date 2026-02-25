Die 8-Grad-Regel: Ab wann darf man den Rasen wieder mähen?

Endlich wird es wieder warm. Zeit, den Winterrasen fit für den Frühling zu machen! Doch Vorsicht: Wer zu früh zum Mäher greift, ruiniert sich sein sattes Grün. Wir zeigen Ihnen den perfekten Zeitpunkt für den ersten Schnitt und worauf Sie jetzt unbedingt achten müssen.

Nach den grauen, kalten Wochen erwacht die Natur endlich aus dem Winterschlaf! Die Temperaturen klettern über die 10-Grad-Marke und die ersten warmen Sonnenstrahlen kitzeln uns in der Nase. Da juckt es jedem Hobby-Gärtner gewaltig in den Fingern: Der vom Winter gezeichnete Rasen soll endlich wieder in sattem Grün erstrahlen. Doch auch wenn es im Februar bereits zweistellige Werte gibt, ist absolute Vorsicht geboten.

Geduld gefragt: Die Frost-Falle im Februar

Auch wenn die Frühlingsgefühle entfachen: Für viele Garten-Arbeiten ist es aktuell schlichtweg noch zu früh. Das Problem sind die tückischen Nächte. Während wir tagsüber die Sonne genießen, sinken die Temperaturen nach Sonnenuntergang oft noch unter den Gefrierpunkt. Wer zu früh mäht, geht ein großes Risiko ein. Kehrt der Frost nämlich noch einmal zurück, können die frisch geschnittenen, zarten Grashalme schwere Frostschäden davontragen.

© Getty Images

Die 8-Grad-Marke

Wann ist also der optimale Zeitpunkt für das erste Mähen, Vertikutieren oder Düngen? Die Antwort liefert der Boden: Erst ab einer konstanten Bodentemperatur von etwa acht Grad beginnt der Rasen richtig zu wachsen. Vorher ist Pause angesagt! Auch für eine Nachsaat ist es im Februar oft noch zu kalt, die Samen würden schlichtweg nicht aufgehen.

Der erste Schnitt: So machen Sie es richtig

Warten Sie mit dem ersten Einsatz des Rasenmähers unbedingt, bis die Halme eine Höhe von ca. 7 cm erreicht haben. In den meisten Fällen ist das erst im März der Fall. Wenn es dann so weit ist, gilt beim ersten Mal die Devise: Weniger ist mehr!

© Getty Images

Stellen Sie den Mäher unbedingt so ein, dass die Gräser nicht kürzer als 4 bis 5 Zentimeter geschnitten werden! Ein zu radikaler Kurzhaarschnitt beim ersten Mal ist ein fataler Fehler. Er beschädigt die empfindlichen Wurzeln, führt bei den ersten Sonnenstrahlen schnell zu Austrocknung und braunen Flecken und ist quasi eine offene Einladung für lästiges Unkraut, sich breit zu machen.

Was Sie jetzt im Februar schon tun können

Auch wenn der Mäher noch stillsteht, können Sie Ihrem Rasen schon jetzt etwas Gutes tun. Genau wie wir, braucht auch der Rasen jetzt Luft zum Atmen! Greifen Sie zum Rechen und befreien Sie die Fläche behutsam von altem Laub, kleinen Ästen und allem, was der Winter dort hinterlassen hat. Tipp: Auch vor dem ersten Mähen im März muss die Fläche komplett frei von Ästen und Blättern sein! Und sollte sich doch noch einmal eine Schneedecke über den Garten legen, gilt absolutes Betretungsverbot! Das schont die empfindlichen Gräser unter der weißen Pracht.