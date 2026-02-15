Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Beierl
© Getty

Zur Halbzeit

Beierl gibt nach Horror-Läufen auf

15.02.26, 16:16
Teilen

Als 17. aussichtslos zurück, hat Katrin Beierl zur Hälfte des olympischen Monobob-Bewerbs am Sonntag die Konsequenzen gezogen und nach zwei fehlerhaften Läufen ihren Rückzug angekündigt.

Die Niederösterreicherin, die kürzlich einen Mittelfußknochenbruch erlitten hat, will sich auf den Zweier (Freitag/Samstag) vorbereiten. "Wir wollen kein unnötiges Risiko Richtung Zweierbob-Rennen eingehen. Die Belastung auf den Fuß ist sehr groß", erklärte Bob-Chefcoach Wolfgang Stampfer.

Zweieinhalb Wochen nach der Operation eines Mittelfußknochenbruchs riss Beierl nach zwei von vier Durchgängen 2,04 Sek. Rückstand auf die Führende Laura Nolte auf. Elana Meyers Taylor (+0,22) und Kaillie Armbruster Humphries (+0,31) aus den USA sind erste Verfolgerinnen der Deutschen. Die weiteren zwei Läufe folgen am Montag.

"Die zwei Läufe sind nicht so gelaufen, wie ich mir das erhofft hätte. Es war schwer, die Konzentration hochzuhalten. In den letzten Tagen war aufgrund der Verletzung viel los", begründete Beierl ihre Entscheidung. Für Stampfer verständlich. "Da fehlen ein paar Hundertstel, und wenn es um die vorderen Plätze geht, macht genau das den Unterschied." Vor allem die erste Fahrt sei "von oben bis unten nicht gut" gewesen, in Lauf zwei habe sich das fortgesetzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen