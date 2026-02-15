"Gute Laune": Flavor Flav wird in Cortina zum Schlager-Fan

Olympia ist heuer nach 20 Jahren erstmals zurück in den Alpen, und auch abseits der Wettkampfstätten merkt man, dass die Winterspiele dort zurück sind, wo man Wintersport lebt.

Spektakuläre Bilder aus den Bergen, Eishallen, Loipen oder Eiskanälen gehen seit über einer Woche durch die Welt. Neben dem perfekten Wetter in Mailand und Cortina d"Ampezzo herrscht auch bei den Fans perfekte Stimmung.

Après-Ski-Parties, Medaillenfeiern und mittendrin sorgen die US-Rap-Ikonen Snoop Dogg und Flavor Flav für absolute Highlights. Letzterer schaute zuletzt unter anderem auch im Österreich-Haus vorbei und feierte mit der Hausband Tyrol Music Project, wo es auch Zeit für eine kleine Jam-Session gab.

Der 66-jährige Rapper dürfte in Italien auf den Geschmack gekommen sein und seine Leidenschaft für Party-Schlager entdeckt haben. Denn wenig später gab er den nächsten Einblick in seine neue Leidenschaft.

Schlager-Hit mit Flavor Flav

Im Eurosport-Studio mit Fabian Hambüchen und Birgit Nössing zeigte der US-Superstar, was er bei seinem Olympia-Abenteuer bereits gelernt hat. Zu dem Schlager-Hit "Gute Laune" von Großstadtengel ließ sich das Trio zu dem Tanz hinreißen, den mittlerweile wohl fast jeder kennt.

Gut möglich, dass der Hit nun auch in den USA bekannt wird, wenn Flavor Flav ihn mit nach Hause nimmt.