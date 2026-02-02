Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 40.000 aktien up +4.99% Andritz AG 73.15 aktien up +0.21% BAWAG Group AG 136.50 aktien down -0.66% CA Immobilien Anlagen AG 25.020 aktien down -0.4% CPI Europe AG 15.570 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 197.00 aktien down -0.1% EVN AG 28.050 aktien down -1.41% Erste Group Bank AG 108.10 aktien down -1.28% Lenzing AG 24.750 aktien down -2.94% OMV AG 49.10 aktien down -1.9% Oesterreichische Post AG 33.100 aktien up +0.46% PORR AG 34.500 aktien down -1% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.400 aktien down -0.66% SBO AG 31.300 aktien down -1.26% STRABAG SE 88.00 aktien up +0.57% UNIQA Insurance Group AG 15.720 aktien up +0.51% VERBUND AG Kat. A 61.10 aktien down -1.37% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.40 aktien up +0.15% Wienerberger AG 28.080 aktien up +0.65% voestalpine AG 39.320 aktien down -1.7%
Darum stürzen Gold und Silber jetzt ab

Gründe für Kurssturz

Darum stürzen Gold und Silber jetzt ab

02.02.26, 10:14
Die sinkenden Kurse haben mit einer Entscheidung von Donald Trump zu tun. 

 

Nach einer Rekordrallye geben die Preise für Gold und Silber nun wieder deutlich nach. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) fiel auf rund 4.500 US-Dollar (3.775,49 Euro). Damit liegt der Goldpreis inzwischen fast 1.100 Dollar oder fast ein Fünftel unter seinem erst am Donnerstag erreichten Rekordhoch von 5.595 Dollar.

Beim Silber fällt der Einbruch vom Rekordhoch noch drastischer aus. Der Preis für eine Feinunze sackte am Montag um bis zu weitere 15 Prozent auf 72,79 Dollar ab. Der Silberpreis am Montag liegt rund 40 Prozent unter dem Rekordhoch von 121,65 Dollar.

Neuer Fed-Chef

Wesentlicher Auslöser des jüngsten Goldpreisrutsches war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird.

Spekulanten, die auf einen noch höheren Goldpreis gesetzt hatten, dürften davon auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Da diese oftmals auf Kredit "zocken", kommen sie bei fallenden Preisen schnell in Bedrängnis und müssen Positionen verkaufen. Das setzt den Preis dann weiter unter Druck; eine Abwärtsspirale entsteht, bis die Lage bereinigt ist.

