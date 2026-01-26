Alles zu oe24VIP
Schnell & gesund: So machen Sie Krapfen im Airfryer
© Getty Images

Fasching

Schnell & gesund: So machen Sie Krapfen im Airfryer

26.01.26, 11:42
Fasching ohne Fettgeruch in der Küche? Diese Krapfen aus dem Airfryer sind außen goldbraun und kommen mit deutlich weniger Fett aus. Fasching ohne Fettgeruch in der Küche? Diese Krapfen aus dem Airfryer sind außen goldbraun 

Fasching ohne Krapfen? Unvorstellbar. Aber jedes Jahr das gleiche Dilemma: himmlisch gut und danach fühlt man sich, als hätte man einen ganzen Ölsee getrunken. Die gute Nachricht: Krapfen gehen auch anders. Und zwar im Airfryer. Weniger Fett, weniger Küchengeruch, weniger schlechtes Gewissen, aber maximaler Genuss. Ja, wir sind offiziell obsessed. Krapfen aus dem Airfryer werden außen goldbraun, innen fluffig und kommen fast ohne Fett aus. Perfekt also für alle, die Lust auf Süßes haben, aber nicht gleich frittieren wollen. 

Das Rezept für Krapfen aus dem Airfryer

Schnell & gesund: So machen Sie Krapfen im Airfryer
© Getty Images

Zutaten für ca. 12 Krapfen

Für den Teig:

  • 500 g Weizenmehl (glatt)
  • 100 ml lauwarme Milch
  • 1 Würfel frische Germ
  • 2 Eier
  • 3 Eidotter
  • 2 EL Rum
  • 120 g Butter (in Stücken)
  • 60 g Kristallzucker
  • 1 Prise Salz

Außerdem:

  • 2 EL Öl zum Bestreichen
  • 1 Glas Marillenmarmelade
  • ca. 20 g Staubzucker zum Bestreuen

Zubereitung:

  1. Dampfl ansetzen: 5 Esslöffel Mehl mit der lauwarmen Milch und der Germ verrühren. Abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat.
  2. Teig kneten: Das Dampfl in die Küchenmaschine geben. Restliches Mehl, Eier, Eidotter, Rum, Butter, Zucker und Salz hinzufügen und zu einem glatten, elastischen Teig kneten.
  3. Ruhezeit: Den Teig abdecken und 1,5 bis 2 Stunden an einem warmen Ort ruhen lassen, bis er schön aufgegangen ist.
  4. Krapfen formen: Den Teig kurz durchkneten, zu einer dicken Rolle formen und gleich große Stücke abschneiden. Zu runden Krapfen schleifen, zudecken und nochmals etwa 1 Stunde gehen lassen.
  5. Ab in den Airfryer: Backpapierstücke in den Korb legen. Die Krapfen leicht mit Öl bestreichen und hineinsetzen. Bei 170 °C ca. 5 Minuten backen, dann wenden und weitere 5 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Anschließend auskühlen lassen.
  6. Füllen & finishen: Marillenmarmelade in einen Spritzsack füllen, die Krapfen befüllen und mit Staubzucker bestreuen. 

 

Sie bekommen die typische Krapfen-Konsistenz, brauchen aber nur einen Bruchteil des Fetts.

