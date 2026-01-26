Kult-Eis Brickerl feiert Sensations-Comeback

Als Eskimo im vergangenen Sommer das legendäre Brickerl aus dem Sortiment nahm, ging ein Aufschrei durchs ganze Land. Doch jetzt ist klar: Die Fans haben gewonnen. Das Brickerl kommt zurück – und zwar österreichweit bereits ab 2. Februar 2026.

Was als stille Produktauslistung begann, entwickelte sich binnen weniger Tage zu einem regelrechten Volksaufstand. Petitionen sammelten tausende Unterschriften, TV-Sender und Zeitungen nahmen sich der Causa an. Ein Kulteis, das seit 1973 Generationen begleitet hatte, war plötzlich weg – und Österreich wollte das nicht akzeptieren. Doch jetzt ist der Sommer 2026 gerettet. Die österreichische Eislegende feiert ihr großes Comeback: Das Brickerl kehrt zurück in die Eistruhen des Landes und ist ab 2. Februar 2026 wieder erhältlich.

© Eskimo

Warum wurde das Brickerl überhaupt gestrichen?

Eskimo hatte das Brickerl letztes Jahr aus dem Sortiment genommen, weil das Eis im Vergleich zu neuen Trendprodukten und Premiumsorten wirtschaftlich nicht mehr die nötigen Verkaufszahlen erreichte. Intern galt das Brickerl als „Nostalgieprodukt“ mit treuer, aber kleiner werdender Fangemeinde. Dass diese Fangemeinde so groß, laut und leidenschaftlich war, hatte offenbar niemand erwartet.

Der Protest erreichte schließlich auch die Chefetage. Besonders sichtbar war der Einsatz des gebürtigen Salzburgers und Wiener Radiomoderators Theo Kämmerer, der eine der größten Petitionen ins Leben rief und zur Stimme der Brickerl-Fans wurde.

© Harald Schweidler

Eskimo lenkt ein: „Wir waren überwältigt“

Die Reaktionen der Konsumenten zeigten Wirkung. Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin der Magnum Ice Cream Company Austria, sagt dazu: „Wir waren überwältigt vom starken medialen Echo und dem unglaublichen Einsatz der Fans. In den letzten Monaten haben wir alles darangesetzt, das Brickerl wieder nach Österreich zu holen. Und wir haben es geschafft.“

Auch Theo Kämmerer zeigt sich emotional: „Es ist unglaublich, dass wir alle gemeinsam Eskimo doch noch überzeugen konnten. Ich durfte das neue alte Brickerl bereits verkosten – und es ist wieder genau so, wie wir es lieben.“

© Eskimo

Ab 2. Februar 2026 wieder in den Tiefkühltruhen

Jetzt ist es offiziell: Ab KW 6, also dem 2. Februar 2026, ist das Brickerl wieder überall im österreichischen Handel erhältlich.

Der Preis bleibt dabei moderat:

Einzelpackung: 1,20 Euro

8er-Vorratspackung: 4,99 Euro

Das Comeback des Brickerls ist also der beste Beweis dafür, dass Social Media, Fanliebe und Nostalgie selbst große Konzerne zum Umdenken bringen können.