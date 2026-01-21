Paracetamol im Eis? Die verrückteste Food-Idee gegen den Kater

Ein Eis, das gegen Kopfschmerzen helfen soll? 2016 ging eine Hangover-Eiscreme mit Paracetamol viral.

Wenn gerade gefühlt alles wieder nach 2016 schreit, wird es vielleicht auch Zeit, kulinarisch zurückzublicken. Denn dieses Jahr hatte nicht nur Choker, Tumblr-Girls und Parkas zu bieten, sondern auch eine der seltsamsten Food-Ideen der letzten Jahre: Hangover-Eiscreme mit Paracetamol. Ja. Eis. Mit Schmerzmittel.

Die Idee: Dessert trifft Medizin

Im Jahr 2016 kam eine Bäckerei in den Niederlanden auf eine ebenso absurde wie geniale Idee. Sie entwickelte eine Eiscreme mit Paracetamol-Geschmack, gedacht als spielerischer „Kater-Helfer“ für alle, die nach einer langen Nacht eigentlich nur zwei Dinge wollen: etwas Süßes und eine Kopfschmerztablette. Der perfekte Snack, könnte man meinen. Frühstück, Dessert und Hausapotheke in einem.

Das Eis wurde im Schaufenster der Bäckerei präsentiert und das allein reichte schon, um das Internet in Aufruhr zu versetzen. Fotos der Eiscreme gingen viral, internationale Medien griffen die Story auf, und plötzlich wollte jede:r wissen: Gibt es das wirklich? Kann man das kaufen? Und vor allem: warum gibt es das nicht überall?

Paracethamol-Eis durfte nie verkauft werden

So schnell wie der Hype kam, war er auch wieder vorbei. Denn verkauft wurde das Eis nie. Die niederländischen Gesundheitsbehörden schalteten sich ein und machten klar: Medikamente gehören nicht in Lebensmittel. Punkt.

Lebensmittel mit Wirkstoffen wie Paracetamol dürften nur mit strengen Genehmigungen und unter pharmazeutischer Kontrolle verkauft werden. Eine Bäckerei darf keine Schmerzmittel in Eiscreme mischen – auch nicht, wenn es „nur lustig gemeint“ ist. Das Hangover-Eis blieb also ein Schaufenster-Gag.

Ein Eis, das Kopfschmerzen lindert, während es schmilzt? Klingt wie ein Traum nach einer langen Nacht. Geblieben ist davon nur eine virale Erinnerung .