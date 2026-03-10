Nachwuchs-Power bei Ströck: Lehrlinge übernehmen Filiale im Donau Zentrum

Keine Filialleitung, keine alteingesessenen Chefs, dafür geballte junge Power! Vom 16. bis 20. März 2026 übernehmen die Lehrlinge von Ströck im Westfield Donau Zentrum komplett das Zepter. Ein mutiges Erfolgsmodell, das zeigt, was die Gen Z wirklich draufhat.

Wer in der Woche vom 16. bis 20. März die Ströck-Filiale im Westfield Donau Zentrum betritt, wird eine ganz besondere Energie spüren. Zum mittlerweile neunten Mal startet die Wiener Traditionsbäckerei ihre "Lehrlingswoche". Für fünf Tage schmeißen ausschließlich die Auszubildenden den Laden und zwar eine der am stärksten frequentierten Filialen der Stadt! Vom Backen in der Früh über die perfekte Produktpräsentation und den Verkauf bis hin zum Management im Hintergrund: Hier haben die Lehrlinge das Sagen!

Vertrauen als Erfolgsrezept

Dass ein Unternehmen mit über 1.600 Mitarbeitern so viel Verantwortung an die Jüngsten abgibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Für Geschäftsführerin Irene Ströck ist es jedoch eine Herzensangelegenheit: „Vertrauen ist die Basis für ein langjährig ehrliches und produktives Verhältnis. Einmal im Jahr legen wir vertrauensvoll eine stark frequentierte Filiale in die Hände unserer heranwachsenden Talente und lernen gemeinsam aus ihren Ansätzen.“

Aktuell bildet das Familienunternehmen rund 45 junge Menschen in vier verschiedenen Lehrberufen aus, 15 neue Talente stoßen jährlich dazu. Nachhaltigkeit wird bei Ströck eben nicht nur bei Projekten wie dem „Bio-Wiederbrot“ gegen Food Waste großgeschrieben, sondern auch, wenn es um die langfristige Förderung der eigenen Mitarbeiter geht.

Vom Azubi zum Boss auf Zeit

Für die Jugendlichen ist die Woche ein Karriereschub, wie auch HR-Leiterin Katharina Pichler betont: „Die Lehrlingswoche ist weit mehr als nur eine spannende Herausforderung. Unsere Lehrlinge erleben hautnah, was es bedeutet, eine Filiale zu managen. Mit dieser Erfahrung möchten wir ihnen nicht nur Fachwissen, sondern auch das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten mit auf den Weg geben.“

Special-Deal für alle Besucher

Kunden dürfen sich während der Lehrlingswoche nicht nur auf hochmotivierten Service, sondern auch auf ein ganz besonderes Schmankerl freuen. Die jungen Backkünstler servieren als Highlight frische, mediterrane Focaccia (wahlweise mit Prosciutto, Salami oder Tomate-Mozzarella). Während dieser Woche (16. - 20. März) bekommen Kunden zu diesem Snack eine Flasche Römerquelle gratis dazu!

Schauen Sie im Westfield Donau Zentrum vorbei, schnappen Sie sich eine Focaccia und unterstützen Sie die Bäckerinnen, Bäcker und Managerinnen und Manager von morgen bei ihrem großen Auftritt!