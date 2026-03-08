Das sollten Sie in der Woche vom 9. März bis 15. März laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 09.03. - 15.03.
Montag - 09. März 2026
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Es können die ersten Kräuter geerntet werden, wie Löwenzahn und Brennnesseln. Beckenbodengymnastik ist an Skorpiontagen besonders intensiv und hilfreich.
Dienstag – 10. März 2026
- Mond nimmt ab
- Schütze
Es kann erstes, frisches Zinnkraut gegen Cellulitis gesammelt werden. Zu wenig Schlaf vor Mitternacht führt oft zu Schmerzen an den Händen.
Mittwoch – 11. März 2026
- Mond nimmt ab
- Schütze
Frisches Zinnkraut muss in kaltem Wasser angesetzt werden. Nach etwa 12 Stunden wird es abgeseiht; es dient als Gesichtswasser und zur Verkleinerung der Poren.
Donnerstag – 12. März 2026
- Mond nimmt ab
- Schütze
Ein Obst- oder Gemüsetag macht fit und schön. Empfohlen werden zudem Gymnastik und Massagen für die Oberschenkel.
Freitag – 13. März 2026
- Mond nimmt ab
- Steinbock
Freitag, der 13. gilt als Glückstag. Das Knochengerüst sollte nicht überstrapaziert werden. Stehen kann heute und morgen anstrengend werden.
Samstag – 14. März 2026
- Mond nimmt ab
- Steinbock
Renovierungsarbeiten funktionieren im abnehmenden Mond besser. Wenn auch noch Steinbock herrscht, ist die Haltbarkeit unübertroffen.
Sonntag – 15. März 2026
- Mond nimmt ab
- Wassermann
Bei Flugreisen öfters aufstehen: Thrombosegefahr! Viel Bewegung ist an Wassermanntagen wichtig. Am Abend lieber auf fette Speisen verzichten.