Duft-Alarm um 30 Euro! Dieses virale Parfum riecht wie ein Eclair – unfassbar lecker

Ein Parfum, das nach frisch gefülltem Vanille-Eclair riecht – und das für nur rund 30 Euro? Genau dieser Duft geht gerade auf TikTok durch die Decke. Wir haben das virale Lattafa „Eclaire“ getestet – und sagen Ihnen, ob sich der Blindkauf lohnt.

Süßer geht’s kaum: Warum gerade alle „Eclaire“ wollen

Vanille, Karamell, Honig – kaum ein Dufttrend ist aktuell so groß wie süße Gourmand-Parfums. Und mittendrin: Lattafa „Eclaire“ Eau de Parfum*. Tausende Reviews, Millionen Views, Begeisterungsstürme.

Wir wollten es wissen – und haben getestet. Kann ein 30-Euro-Duft wirklich nach französischer Patisserie riechen? Kurz gesagt: Ja. Und wie!

Lattafa Eclaire Eau de Parfum – das steckt drin

Schon der erste Blick auf den Flakon verrät: Hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Goldfarben, opulent, mit Honig-Optik – ganz Dubai-Style. Und genau so duftet es auch: üppig, cremig, süß.

Die Duftnoten im Überblick

Kopfnote: Karamell, Milch, Zucker

Karamell, Milch, Zucker Herznote: Honig, weiße Blüten

Honig, weiße Blüten Basisnote: Vanille, Praline, Moschus

Lattafa Eclaire Eau da Parfum, 100 ml – für 32,17 statt 38,27 Euro bei Amazon* © Lattafa

Beim ersten Sprühen steigt uns eine milchige Vanille-Wolke in die Nase. Kurz darauf entfalten sich Karamell und geschmolzener Zucker – warm, fast wie frisch gebrannte Crème Brûlée. Im Nachgang wird der Duft cremig-weich, mit honig-süßer Tiefe und einer angenehmen Moschus-Note.

Unser Eindruck nach dem Test: „Eclaire“ riecht tatsächlich wie ein Vanille-Eclair – schokoladig, sahnig, verführerisch. Dabei wirkt die Vanille nicht billig oder stechend, sondern angenehm rund und gourmandig.

Für wen ist der Duft geeignet?

„Eclaire“ ist perfekt für alle, die:

süße, cremige Düfte lieben

Vanille-Parfums feiern

im Frühling auffallen wollen

einen luxuriös wirkenden Duft zum kleinen Preis suchen

Im Sommer könnte er manchen etwas zu intensiv sein – aber in der kühleren Jahreszeit ist er ein echtes Statement.

Warum ist „Eclaire“ gerade so im Trend?

TikTok liebt nach Gebäck duftende Düfte – sogenannte Gourmand-Fragrances. Und Lattafa hat mit „Eclaire“ genau den Nerv getroffen. Dazu kommt: Die Marke ist bekannt für ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Während vergleichbare Vanille-Düfte schnell 80 bis 150 Euro kosten, bekommen Sie hier 100 Milliliter für rund 30 Euro. Genau das macht den Hype so riesig.

Das kostet der beliebte Duft

Aktuell gibt es das Lattafa Eclaire Eau de Parfum* (100 Milliliter) bei Amazon für 32,17 Euro statt 38,27 Euro. Für ein Eau de Parfum in dieser Größe und Intensität ist das ein echtes Schnäppchen – besonders im Vergleich zu anderen Vanille-Bestsellern.

Warum Gourmand-Düfte gerade alle begeistern

Gourmand-Parfums orientieren sich an essbaren Noten – Vanille, Karamell, Zucker, Schokolade oder Honig. Sie wirken warm, sinnlich und oft regelrecht „zum Anbeißen“. Der Trend passt perfekt zur aktuellen Duftwelt: Statt frisch und aquatisch darf es wieder intensiv, gemütlich und verführerisch sein. Gerade in Social Media funktionieren solche Düfte extrem gut, weil sie Emotionen auslösen – Kindheit, Geborgenheit, Dessert-Glück. Und genau hier punktet „Eclaire“ mit voller Wucht.

Fazit: Viral, verführerisch – und überraschend günstig

Wir sagen: Der Hype ist nicht unbegründet. Lattafa „Eclaire“ liefert genau das, was versprochen wird – einen cremig-süßen Vanille-Karamell-Duft mit Dessert-Vibes. Für rund 30 Euro bekommt man hier ein echtes Vanille-Powerhouse mit Luxus-Flair. Wer Gourmand-Düfte liebt und Lust auf einen süßen Signature-Duft hat, sollte sich dieses TikTok-Phänomen genauer ansehen.

