Marathon-Start: Mit dieser Ausrüstung sind Sie optimal vorbereitet

Ein Marathon verlangt nicht nur Ausdauer und Training, sondern auch die richtige Ausrüstung. Viele Läufer achten deshalb darauf, dass Kleidung, Schuhe und Zubehör optimal auf lange Distanzen abgestimmt sind.

Gerade bei längeren Läufen können komfortable Materialien, gute Dämpfung und praktische Technik einen großen Unterschied machen.

Wenn Sie sich auf einen Marathon vorbereiten, lohnt es sich, die eigene Ausrüstung einmal genauer zu überprüfen. Wir zeigen Ihnen fünf Produkte, die für Training und Wettkampf besonders praktisch sein können.

Funktionsunterwäsche für mehr Komfort

DANISH ENDURANCE 3er Pack Sport Boxershorts Herren, Funktionsunterwäsche, Sportunterwäsche, Elastisch, Geruchsneutral & Atmungsaktiv, Mit regulärem oder langem Bein © Amazon

Beim Laufen über längere Strecken spielt auch die richtige Unterwäsche eine wichtige Rolle. Die DANISH ENDURANCE Sport Boxershorts im 3er-Pack sind speziell für sportliche Aktivitäten entwickelt worden.

Die Funktionsunterwäsche besteht aus atmungsaktivem Material, das Feuchtigkeit ableiten soll. Gleichzeitig sorgt der elastische Stoff für Bewegungsfreiheit während des Trainings.

Weitere Eigenschaften:

• atmungsaktiv und geruchsneutral

• elastisches Material

• erhältlich mit regulärem oder längerem Bein

Aktuell ist das Set für € 34,24 erhältlich (32 % reduziert).

Airtracks Herren Winter Laufset Pro Team: Laufjacke Air Tech II + Thermo Laufhose Lang (Laufset, 2-TLG) - Wasserdicht - Winddicht -Atmungaktiv - Reflektoren © Amazon

Gerade im Frühjahr oder Herbst kann es beim Training noch kühl sein. Ein funktionales Laufset kann deshalb sinnvoll sein. Das Airtracks Herren Winter Laufset Pro Team besteht aus einer Laufjacke und einer Thermo-Laufhose.

Die Kleidung ist laut Hersteller:

• winddicht

• wasserabweisend

• atmungsaktiv

Zusätzliche Reflektoren können außerdem für bessere Sichtbarkeit bei dunkleren Bedingungen sorgen.

Das Set ist aktuell für € 110,87 erhältlich.

RUNSTARS Kompressionssocken für Sport, Laufen, Marathon und Triathlon I Premium Laufsocken mit gleichmäßiger Kompression und verstärkter Ferse I Kompressionsstrümpfe Herren & Damen © Amazon

Viele Marathonläufer setzen auf Kompressionssocken, um die Muskulatur während des Laufs zu unterstützen. Die UNSTARS Kompressionssocken bieten eine gleichmäßige Kompression und verstärkte Bereiche an Ferse und Fuß.

Sie eignen sich besonders für:

• längere Läufe

• Marathon-Training

• Triathlon

Die Laufsocken sind aktuell für € 18,95 erhältlich.

XTEP Professionelle 2000km Herren-Laufschuhe für Prüfungstraining,Hohe Dämpfung Starke Rückstoßfähigkeit Sneaker, rutschfeste und strapazierfähige Sportschuhe, ideal für Langstreckenläufe ab 10 km © Amazon

Die richtigen Schuhe sind vermutlich das wichtigste Element Ihrer Lauf-Ausrüstung. Die XTEP Langstrecken-Laufschuhe wurden für längere Distanzen entwickelt und bieten laut Hersteller eine hohe Dämpfung sowie gute Rückstoßfähigkeit.

Weitere Eigenschaften:

• rutschfeste Sohle

• strapazierfähige Materialien

• geeignet für Läufe ab etwa 10 km

Aktuell sind die Schuhe für € 110,92 erhältlich (21 % reduziert).

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht und Sportarmband in Mitternacht (S/M). Fitness‑ und Schlaftracker, Herzfrequenzmesser, Always-On Display, Wasserschutz © Amazon

Viele Läufer nutzen eine Sportuhr, um ihre Trainingsdaten im Blick zu behalten. Die Apple Watch SE (3. Generation) bietet Funktionen wie:

• Herzfrequenzmessung

• Fitness- und Schlaftracking

• Trainingsaufzeichnungen

• wasserdichtes Gehäuse

Damit können Sie während des Trainings wichtige Daten wie Tempo oder Aktivität verfolgen.

Die Smartwatch ist derzeit für € 230,93 erhältlich (15 % reduziert).

Fazit

Beim Marathon kommt es nicht nur auf das Training an, sondern auch auf die richtige Ausrüstung. Funktionskleidung, gute Laufschuhe, Kompressionssocken und eine Sportuhr können dabei helfen, Ihr Training komfortabler und strukturierter zu gestalten.

Wenn Sie sich auf einen Marathon vorbereiten, lohnt es sich, Ihre Ausrüstung rechtzeitig zusammenzustellen – so können Sie gut vorbereitet an den Start gehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.