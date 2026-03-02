RAINER steigt mit Toyota in den Nutzfahrzeug-Markt ein

Offizieller Startschuss für die neue Partnerschaft zwischen der RAINER Gruppe und Toyota Austria im neu gestalteten RAINER Megastore.

Paukenschlag im Automarkt: Nachdem die Statistik bereits für das Gesamtjahr 2025 ein sattes Plus von 12,3 % bei den Kfz-Neuzulassungen und damit das stärkste Jahr seit 2019 verzeichnete, ging es im Jänner 2026 in derselben Tonart weiter. Laut Statistik Austria wurden im ersten Monat des Jahres fast 23.000 Personenkraftwagen neu zugelassen, ein Plus von 12,1 %. Der Automarkt nimmt Fahrt auf – ein Momentum, das auch die junge Generation bei RAINER nutzen will.

Gemeinsam mit dem japanischen Hersteller Toyota, der 2025 mit 11,3 Millionen Fahrzeugen zum sechsten Mal in Folge weltweit die meisten Autos verkauft hat, will man das Wachstum ankurbeln. „Ich bin überzeugt, dass wir mit Toyota Austria den richtigen Partner gefunden haben, um vom aktuellen Marktwachstum zu profitieren“, erklärt Maximilian Lemberger, Geschäftsführer der RAINER KFZ Handels GmbH.

Elektro- und Hybridfahrzeuge stark nachgefragt

Dafür, dass dies gelingen kann, spricht auch die stark wachsende Nachfrage nach Pkw mit einem alternativen Antriebssystem. Im Jänner verzeichneten diese Fahrzeuge bereits einen Anteil von 60,8 % bei den Neuzulassungen, wobei Pkw mit einem Benzin-Hybridantrieb einen Zuwachs von mehr als 46 % verzeichneten, während Fahrzeuge mit einem reinen Elektroantrieb um 23 % zulegen konnten.

v.li.: Stephanie Ernst MMBA. MSc, Geschäftsführerin RAINER Gruppe, Cédric Borremans, Geschäftsführer Toyota Austria, Maximilian Lemberger und KommR Prof. Burkhard W. R. Ernst, Geschäftsführer RAINER Gruppe, beim offiziellen Startschuss für die neue Partnerschaft zwischen RAINER und Toyota im umgestalteten RAINER Megastore © stefanjoham.com

„Toyotas Weg in die Elektrifizierung startete bereits vor rund 30 Jahren, als 1997 der erste Toyota Prius mit dem legendären Toyota Hybrid System eingeführt wurde“, erläutert Cédric Borremans, Geschäftsführer von Toyota Austria: „Bei den Pkw-Modellen bietet Toyota 6 Elektro, 3 Plug-In Hybrid, 8 Hybrid, einen Mild-Hybrid Diesel, 2 Diesel Transporter, einen (Hochleistungs-) Benziner und ein Wasserstoff-Fahrzeug an, womit heuer 95% des Volumens elektrifiziert sein werden.“ Dazu kommen bei den Lkw-Modellen 4 Elektro- und 4 Diesel-Fahrzeuge (inkl. Mild-Hybrid).

Einstieg ins Nutzfahrzeug-Segment und neue Arbeitsplätze

Mit der neuen Toyota-Partnerschaft – die seit mehr als 50 Jahren bestehende Partnerschaft mit der Marke Mazda wird unverändert weitergeführt – eröffnet sich das traditionsreiche Familienunternehmen RAINER, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1959 zurückreichen, auch ein neues Marktsegment. Maximilian Lemberger: „In der breiten Öffentlichkeit waren wir bisher vor allem als zuverlässiger Mobilitätspartner für ein- und zweispurige Fahrzeuge der Marken Mazda, Yamaha, Vespa und Piaggio bekannt. Durch die neue Partnerschaft mit Toyota werden wir nicht nur den Privatkundenbereich ausbauen, sondern steigen mit neuen Services für den Gewerbe- und den Flottenbereich auch ins Nutzfahrzeug-Segment ein.“ In diesem Bereich will RAINER unter anderem mit individuellen Lösungen für das Fuhrparkmanagement punkten. „Unser neues Angebot richtet sich auch und besonders an die Wiener Taxi-Unternehmen, bei denen sich die Marke Toyota mittlerweile größter Beliebtheit erfreut, wie man verschiedenen Medienberichten entnehmen kann“, fügt Maximilian Lemberger hinzu. Tatsächlich zählt die Marke Toyota aufgrund ihrer Zuverlässigkeit zu den beliebtesten Fahrzeugmarken bei den Wiener Taxi-Unternehmen. Um das geplante Wachstum auch personell zu bedienen, will RAINER zusätzliche Arbeitsplätze in den Bereichen Beratung, Verkauf und Werkstatt schaffen.

Sieben neue Modelle sollen Wachstum fördern

Warum die Wahl eines neuen Partners auf die RAINER Gruppe gefallen ist, erklärt Cédric Borremans so: „Für uns ist RAINER ein starker Partner, der seit Jahrzehnten im Automobilhandel erfolgreich ist und über große Erfahrung mit asiatischen Marken verfügt.“ Zudem verkörpert das Unternehmen vollständig den ONE Toyota-Ansatz und die Vision – Fahrzeugvertrieb, Finanzierung/Leasing und Versicherung aus einer Hand. Toyota, weltweit die Nummer 1 und in Europa mit einem Marktanteil von 6,6 % fünfmal in Folge die Nummer 2, hat im Vorjahr in Europa mit mehr als 1,2 Millionen verkauften Fahrzeugen einen neuen Allzeitrekord erzielt.

In Österreich liegt die Marke aktuell auf Platz acht und will 2026 den Marktanteil auf 4,4 % steigern. Um das weitere Wachstum zu fördern, werden heuer gleich sieben neue Modelle (Elektro und Hybrid) eingeführt, womit das 1937 gegründete japanische Unternehmen im Jahr 2026 über das wohl breiteste Modellportfolio aller Automobilhersteller verfügen wird