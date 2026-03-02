Streaming-Hammer: Giganten-Plattformen werden fusioniert

Nachdem Paramount erst vor wenigen Tagen die Übernahme von Warner Bros. Discovery bestätigt hatte, kündigt sich nun der nächste Hammer an.

Vergangene Woche stieg Netflix aus dem Wettbieten mit Paramount wegen der Übernahme von Warner Bros. Discovery aus. Ein absoluter Paukenschlag in der Streamingwelt. Doch das dürfte erst der Anfang gewesen sein.

Laut variety.com plant Paramount-CEO David Ellison nun den nächsten Paukenschlag. Denn seinem Plan nach will er nun die beiden Streaming-Plattformen Paramount+ und HBO Max zu einem neuen Streaming-Giganten fusionieren.

Damit würden laut dem Paramount-Boss mit einem Schlag 200 Millionen Abokunden zusammengeführt werden. "Wir glauben, dass uns das wirklich in die Lage versetzt, mit den Marktführern in diesem Bereich zu konkurrieren", schickt er eine Kampfansage an Netflix und Amazon Prime hinterher.

Neue Plattform für Serien-Hits

Damit könnte schon bald Game of Thrones und seine Ableger-Serien, sowie viele andere Streaming-Kracher nicht mehr auf dem in Europa erst mit Jahresanfang eingeführten neuen Streaming-Seite zu sehen sein, sondern auf dem bereits etablierteren Paramount+ laufen.

Die Marke HBO soll zwar wie bisher weiterarbeiten und die bisherigen Inhalte weiterentwickeln. Genaue Details, wie der neue Streaming-Gigant aufgebaut wird, konnten allerdings noch nicht veröffentlicht werden.

Die Stimmung in Hollywood mit Blick auf den Bieterwettstreit zwischen Netflix und Paramount war gespalten. Netflix wurde wegen seiner Konzentration auf das Streaminggeschäft argwöhnisch gesehen, trotz Zusicherungen, Warner-Filme unverändert in Kinos zu bringen. Beim Kauf durch Paramount werden sich hingegen viele Strukturen doppeln, was einen größeren Stellenabbau zur Folge haben könnte.