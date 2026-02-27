Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.50 aktien down -1.72% Andritz AG 73.75 aktien up +0.89% BAWAG Group AG 135.60 aktien up +1.65% CA Immobilien Anlagen AG 26.000 aktien up +0.31% CPI Europe AG 16.170 aktien up +0.56% DO & CO Aktiengesellschaft 220.00 aktien up +0.46% EVN AG 29.000 aktien down -1.02% Erste Group Bank AG 103.60 aktien down -1.24% Lenzing AG 24.700 aktien up +0.2% OMV AG 55.30 aktien up +0.36% Oesterreichische Post AG 34.800 aktien down -0.85% PORR AG 39.300 aktien down -2.12% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.820 aktien up +0.61% SBO AG 36.750 aktien down -1.61% STRABAG SE 94.70 aktien up +0.53% UNIQA Insurance Group AG 16.800 aktien up +0.6% VERBUND AG Kat. A 59.00 aktien down -1.26% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.60 aktien up +0.45% Wienerberger AG 27.540 aktien down -1.5% voestalpine AG 48.880 aktien down -0.29%
Medien-Beben

Netflix gibt den Kampf um Warner auf

27.02.26, 06:02 | Aktualisiert: 27.02.26, 07:17
Nach der Vorlage eines neuen Angebots von Paramount Skydance im Bieterkampf um den US-Film- und Medienkonzern Warner Bros. Discovery (WBD) hat der Streamingdienst Netflix erklärt, sein Angebot nicht erhöhen zu wollen.  

 Sie würden beim Angebot von Paramount, das WBD als "überlegen" eingestuft hatte, "nicht mitgehen", teilten die Netflix-Ko-Chefs Ted Sarandos und Greg Peters am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Deal ist Netflix zufolge finanziell nicht mehr attraktiv.

Zuvor hatte WBD erklärt, der neue Paramount-Vorschlag stelle ein "überlegenes Unternehmensangebot" dar. WBD räumte dem bisher bevorzugten Mitbieter Netflix aber eine Frist von vier Geschäftstagen ein, um nachzulegen. Nach Ablauf dieses Zeitraums wäre WBD berechtigt, die Netflix-Fusionsvereinbarung zu kündigen, hieß es in einer Erklärung des Film- und Medienkonzerns.

Paramount bot zuletzt rund 110 Milliarden Dollar für Warner Bros. (gut 93 Milliarden Euro). Das entspricht 31 Dollar pro Aktie statt dem letzten Angebot von 30 Dollar. Der Streamingdienst Netflix bietet 83 Milliarden Dollar.

Netflix wollte nur das Filmgeschäft sowie HBO

Paramount will die gesamte WBD-Gruppe inklusive Fernsehsender kaufen, dazu gehört CNN. Netflix will dagegen nur das Filmgeschäft sowie den Streamingdienst HBO erwerben. Am 20. März sollen die WBD-Aktionärinnen und -Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Zukunft des Konzerns entscheiden.

Der Bieterkampf hat auch eine politische Seite: Netflix-Mitgründer Reed Hastings gilt in den USA als einer der größten Spender der oppositionellen Demokraten. Paramount-Chef David Ellison und sein Vater Larry Ellison, seinerseits Chef des Softwareanbieters Oracle, unterstützen dagegen US-Präsident Donald Trump.

