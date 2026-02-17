Alles zu oe24VIP
Seit Tagen verschwunden: Kater aus Siloschacht gerettet

Feuerwehreinsatz

Seit Tagen verschwunden: Kater aus Siloschacht gerettet

17.02.26, 08:52
Das Tier war schon vor Tagen ausgebüxt und nicht mehr aufgetaucht. 

Tirol. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vomp wurden am Sonntagabend zu einem leerstehenden Bauernhof alarmiert. Dort hatte nämlich der Besitzer des Katers "Loui" ein Miauen gehört und schließlich den Notruf abgesetzt. Das Tier war schon vor einigen Tagen ausgebüxt. Die Familie samt Kindern war verzweifelt.

Seit Tagen verschwunden: Kater aus Siloschacht gerettet
Seit Tagen verschwunden: Kater aus Siloschacht gerettet
Seit Tagen verschwunden: Kater aus Siloschacht gerettet
Nach einer neuerlichen Suche nach der Katze am Sonntagabend konnte schließlich im Ortsgebiet Fiecht die kläglichen Laute in einem Tennengebäude festgestellt werden. Er war auf seiner Erkundungstour in einen leeren Siloschacht gefallen. Aus diesem konnte sich Loui nicht mehr selbst befreien. 

Nachdem sich zehn Feuerwehrleute durch eine Seitenluke über eine Steckleiter Zutritt zum Schacht verschaffen konnten, wurde Kater „Loui“ schließlich in einem Korb erfolgreich geborgen und von seinem glücklichen Besitzer wieder nach Hause gebracht.

