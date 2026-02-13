Tierhaare in der Wohnung? Diese 3 Waschsauger sagen ihnen den Kampf an

Tierhaare im Wohnzimmer, auf dem Sofa oder im Auto? Besonders für Hunde und Katzenbesitzer sind leistungsstarke Waschsauger echte Gamechanger. Wir stellen drei Geräte vor, die Tierhaare zuverlässig entfernen – auch dort, wo herkömmliche Staubsauger versagen.

Haustiere sind treue Begleiter, doch ihre Haare können zu hartnäckigen Begleiterscheinungen im Haushalt werden. Gerade auf Teppichen, Polstern und im Auto sind Tierhaare schwer zu entfernen – klassische Staubsauger stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Waschsauger hingegen reinigen gleichzeitig mit Flüssigkeit, lösen so Verschmutzungen und ziehen Haare, Krümel und Co. gründlich mit heraus. Wir zeigen Ihnen drei Modelle für jede Anforderung.

Roborock F25 GT Nass Trockensauger für Hartböden: Der Bestseller auf Amazon

Der Roborock F25 GT verbindet kräftige Saugleistung mit gründlicher Nassreinigung und ist gerade einer der meistverkauften Waschsauger auf Amazon. Er ist hauptsächlich für die Reinigung von Hartböden ausgelegt und reinigt in einem Durchgang bis zu 262 Quadratmeter Fläche. Staub, Tierhaare, Schmutz und Flüssigkeiten sind somit schnell beseitigt. Besonders praktisch: Der F25 GT reinigt sich selbst mit 90 Grad heißem Wasser und heißer Luft, sodass Sie sich die manuelle Säuberung sparen können.

• 35 Minuten Akkulaufzeit

• 20.000 Pa Saugleistung, 450 U/min Moppdrehzahl

• Hochtemperatur-Selbstreinigung und Heißlufttrocknen

Roborock F25 GT Nass-Trockensauger – für 219,38 Euro bei Amazon* © Roborock

Preis Leistungs Tipp für Polster und Teppiche: Vacmaster SCA0801 Waschsauger

Anders als das Modell von Roborock ist der Waschsauger Vacmaster SCA0801 für Polster und Teppiche konzipiert. Je nach Bedarf können Sie den breiten oder schmalen Aufsatz verwenden, um Textilien und Autositze feucht zu reinigen. Der Vacmaster ist ein echter Preistipp für alle, die ein solides Gerät mit guten Bewertungen suchen. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer loben bei Amazon die überzeugende Reinigungsleistung und die Funktionalität – ein Alltagshelfer, der in keiner tierhaar-befallenen Wohnung fehlen sollte.

• 800 Watt Leistung

• 2 Aufsätze

• 2-Tank-System: Reinigung mit sauberem Wasser, während Schmutz in einem separaten Tank landet

• Inklusive Reinigungsmittel

Vacmaster SCA0801 Waschsauger – für 105,78 Euro bei Amazon* © Vacmaster



Saugroboter mit Wischfunktion und Reinigungsstation: Dreame X50 Ultra Complete

Wer Tierhaare noch bequemer entfernen möchte, sollte einen Blick auf den Dreame X50 Ultra Complete werfen: Der smarte Saugroboter besitzt eine integrierte Wischfunktion. Mit seiner intelligenten Kamera erkennt er Schmutz und fährt systematisch die Wohnung ab – ideal für Haushalte mit Hund oder Katze. Die Wischfunktion sorgt zusätzlich dafür, dass auch hartnäckiger Schmutz gelöst wird, bevor er wieder verteilt wird. Die Reinigungsstation entleert den Staubbehälter und reinigt auch die Wischmopps mit 80 Grad heißem Wasser und UV-Licht.

• Bis zu 20.000 Pascal Saugroboter

• Reinigungsstation

• Kann bis zu 6 Zentimeter hohe Kanten überwinden

Dreame X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion – für 856,14 Euro bei Amazon* © Dreame



Fazit: Diese drei Waschsauger sind Must-haves für Haustierbesitzer

Tierhaare sind eine Herausforderung – aber keine unlösbare! Mit einem leistungsstarken Waschsauger oder einem smarten Saugroboter gehören Tierhaare auf Hartböden, Teppichen und im Auto der Vergangenheit an. Bei der Auswahl sollten Sie vor allem darauf achten, wofür Sie den Waschsauger hauptsächlich benutzen wollen, denn einige Modelle wie von Roborock oder Dreame funktionieren gleichzeitig als Staubsauger.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.